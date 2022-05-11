PTT’nin Son Dakika Haberi Vatandaşları Mest Etti 5000 TL Elden Veriliyor!

2022 senesi itibari ile alım gücünde düşüş meydana gelmeye devam ediyor. Bu sebeple vatandaşların nakit paraya olan ihtiyaçları gitgide artıyor. Bu açıdan bakıldığında PTT yeni bir krediye imza attı. Oldukça hızlı ve kesintisiz bir biçimde müracaat işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlarda elden ödemeli 5000 TL kredi sunulacak. Diğer taraftan kredi alan vatandaşlar da oldukça avantajlı geri ödeme planları da devreye sokulacak. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Devlet, PTT eliyle vatandaşlara 5000 TL para veriyor. Türkiye'de her ilçede şubesi bulunan PTT bu kampanyası ile oldukça ses getirdi. Bu nedenle krediden faydalanmak isteyen vatandaşların hızlı biçimde müracaat işlemlerini yapmalarında fayda olacaktır. PTT şubelerine özel bir şekilde sunulan bu kampanyada kefilsiz bir biçimde avans çekilmesi ile bu araca yönelik tüm ayrıntıların hepsi haberimizde...

PTT Müşterisi Olanlara Ayrıcalık Tanınıyor,

PTT tarafından verilecek 5000 TL tutarında nakit avans kredisini çekmek isteyen vatandaşlardan genel itibariyle herhangi bir koşul aranmamaktadır. 18 yaş üstünde bulunan her birey, bu avans sisteminden çok kolay bir şekilde faydalanabilir. Fakat 3 yıl ve daha fazla PTT maaş müşterisi olan vatandaşları kurum bazlı bazı ayrıcalıklar tanınıyor. Bu vatandaşlar ise nakit avans geri ödeme işlemlerine 3 ay ertelemeli olacak şekilde başlıyor.

Diğer taraftan PTT müşterisi olmayan vatandaşlar ise bir ay ertelemeli geri ödemeye tabi tutulacaktır. Ayrıcalıklar ise yalnızca ödeme avantajı ile sınırlı kalmamaktadır. Devamlı müşterilere 80.000 TL tutarında kredi avantajı da sunuluyor. Aynı biçimde bu kredilerde 3 ay ertelemeli ve bankaların faiz oranlarında çok daha düşük oranlarda olmaktadır. Diğer taraftan müşteri olmayan vatandaşlara ise en fazla 30.000 TL tutarında kredi verilmektedir.