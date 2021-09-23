PTT'den Yeni Kampanya Geldi: 30.000 TL Ödeme Verilerek İhtiyaçları Gideriyor

PTT üzerinden yeni bir kampanya başladı. 30.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere, 36 ay vadeli kredi imkanı tanınacak. Emekli olan kişiler ve sigortalı olarak çalışan kişiler bu kredileri kullanabileceklerdir. 30.000 TL'ye kadar hemen onay alacak olan kişiler, PTT'nin Aktifbank anlaşmalı kredilerini alabileceklerdir. 30.000 TL'ye kadar alınacak bu kredilerde, şartlara uygun olmanız durumunda krediyi PTT şubelerinden veya ev adresinizden kullanabileceksiniz.

PTT yaptığı bu kredi kampanyasının duyurusunu kendi resmi internet sitesinden duyurdu. PTT ile Aktifbank anlaşması ile yapılacak bu kredi kampanyasında PTT şartlara uygun olan kişilere hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre kredi kullanımı yapılacaktır. PTT üzerinden işlem yapacak olan kişilere banka şartlar gereği, Aktifbank üzerinden sonuç verecektir.

Özellikle emekli olan kişilere yeni kampanya duyurusu yapıldı. Emekli olanlar PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsa, hemen PTT şubelerine giderek kredi imkanından faydalanacaklardır. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, Aktifbank'ın SMS kredi kampanyası ile hemen sonuç alabileceksiniz.

PTT SMS Aktifbank Kredisi...

PTT SMS ile kredi başvurusu için 3050 numarasına mesaj atmanız gerekiyor. 3050 numarasına Kredi yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik numaranızı yazarak gönderin. 5 dakika içinde sizlere kredi sonucu gelecek ve onaylı tutar kadar krediniz ne kadar olduğu sizlere söylenecektir. PTT SMS ile kredi başvurusu yaparak onay alan kişilere hemen sonuç verecek ve onaylanan tutar sonrasında genel müdürlükten aranacaksınız.

PTT Aktifbank haricinde kendi anlaşması olduğu kamu ve özel bankalar üzerinden de kredi vermektedir. Size en yakın PTT şubesine giderek bu krediler hakkında bilgi alabilirsiniz.