PTT’den Vatandaşlara Bahar Getirecek Kredi Kampanyası İlanı: Günde Sadece 7, 5 TL Taksit Ödemesi İle 5.000 TL Alın

PTT’den Vatandaşlara Bahar Getirecek Kredi Kampanyası İlanı: Günde Sadece 7, 5 TL Taksit Ödemesi İle 5.000 TL Alabilirsiniz

Bankalardan ihtiyaç kredisi onayı almaktan problem yaşayan vatandaşlara PTT'den adeta ceplere baharı getirecek kredi kampanyası ilanı geldi. PTT ile Aktif Bank arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında en kolay kredi kampanyası ile borç kapatma kredisi detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Aktif Bank N Kolay Kredi! PTT borç Kapatma Kredisi Nedir, Nasıl Çekilir?

Borcu bulunan vatandaşlara acil nakit paraya gereksinimi olan kişilere ilişkin bir şekilde başlatılan kampanya açısından bakıldığında çalışan vatandaşlara PTT üzerinden 30.000 TL'lik ihtiyaç kredisi sunuluyor. Kredi paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise müracaat işlemleri yine PTT şubeleri üzerinden sadece kimlik belgeleri ile gerçekleştirebilecek. İhtiyaç kredisi paketinde 36 aylık vade seçeneği ile 5000 TL'lik ihtiyaç kredisinin sunulması halinde aylık taksit tutarı 249 TL olarak gerçekleşiyor. 36 aylık vade seçeneği ile 10.000 TL ihtiyaç kredisinin alınması ile aylık 499 TL ödeme yapılması mümkündür.

Daha da yüksek tutarlı nakit paraya gereksinim duyan vatandaşların 30.000 TL ihtiyaç kredisi çekmeleri durumunda PTT her ay ödeyecekleri aylık taksit tutarı 36 ay vadeli bir şekilde kredi paketinde 1497 TL olarak şekilde gerçekleşecek.

Başvuru işlemlerinizi PTT şubelerinden başta olmak üzere Aktif Bank en kolay mobil bankacılık uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Detayları öğrenebilirsiniz.