PTT’den son dakika duyurusu, düşük faizle 18.000 TL verecekler, yılbaşı öncesi şubelerde büyük yoğunluk var

Yılbaşı öncesi şubelerde büyük yoğunluk var. PTT’den son dakika duyurusu, düşük faizle 18.000 TL verecekler. PTT hesabı olan vatandaşlar şubelere başvuru yaparak düşük faizli 18.000 TL krediden yararlanabiliyor. PTT şubeleri ya da cep telefonları üzerinden SMS ile başvuru gerçekleştirdikten sonra gerekli cevabı alabilirsiniz. PTT son zamanlarda kredi kampanyaları ile adından söz ettiriyor. İhtiyaç kredileri 5000 - 18.000 TL arasında değişiyor. Ayrıca bu kredilerde faiz oranları da son derece düşük bulunuyor. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar düşük faizli kredilerden anında yararlanıyor. PTT ve Aktif Bank arasında yapılan kampanyada krediler anında hesaba tanımlanıyor.

Acil İhtiyaç Kredisi

Acil kredi ihtiyacınız bulunuyorsa PTT’ye başvuru yapabilirsiniz. Ödemeler gün içerisinde tamamlanmaktadır. İhtiyaç Kredisi kampanyasında çok kısa bir sürede gerekli cevabı alabilirsiniz. PTT kredi SMS başvuru yapmak için cep telefonları üzerinden SMS atabilirsiniz. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 3050 numarasını kullanabilirsiniz. Talepleriniz sonrasında onaylanan kredi hakkında detayları alabilirsiniz. Acil nakit ihtiyacınızı bu yolla kolayca karşılayabilirsiniz.

Başvuruda bulunacak kişilerin formu eksiksiz olarak doldurmanız gerekir. Emekli kredisi alan kişiler PTT iş yerlerinden başvuru yapabilir. Size en yakın PTT şubesine giderek düşük faizli kredi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca verilen kredilerin ödemesini üç ay erteleyebilirsiniz.

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