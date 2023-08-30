Ekonomik zorlukların arttığı günlerde dar gelirli vatandaşlara yönelik destekler önem kazanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri ile ilgili olarak PTT'den yapılan duyuru, maddi sıkıntı içinde olan ailelere umut oluyor. Vatandaşlar arasında büyük merak uyandıran bu destekle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

PTT'den 15 Bin TL Maddi Destek Başvuruları Başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere yönelik önemli bir destek programını hayata geçirdi. Bu program kapsamında, vatandaşlara maddi anlamda destek sağlanacak. 26-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ödemelerle, dar gelirli ailelere 15 bin TL yardım yapılacak. Bu destek ödemeleri için başvurular e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak kolaylıkla yapılabilecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Destek programından yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını yapabilirler. Kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, kimlik kartları ile en yakın PTT şubesine giderek ödemelerini alabilecekler.

Başvuru Şartları Neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan maddi destek ödemelerinden faydalanabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Başvuru yapacak ailelerin hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Bu kriteri sağlayan aileler başvurularını yaparak destekten faydalanma imkanına sahip olacaklar.

Aile Destek Paketi ve Hedeflenen Kapsam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği Aile Destek Paketi, maddi anlamda zorluk yaşayan aileleri hedeflemektedir. Geçinirken zorlanan dar gelirli ailelerin desteklenmesi amaçlanan bu programla yaklaşık 4 milyon aileye yardım sağlanması planlanıyor.