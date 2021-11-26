PTT'den Gelen Son Dakika Açıklaması ile İhtiyaç Sahibi Olan Vatandaşlara Faizsiz 50.000 TL Verilecek

PTT'den gelen son dakika açıklaması ile ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara faizsiz 50.000 TL verilecek. PTT yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte son zamanlarda oldukça fazla kredi kampanyası ile ön plana çıkıyor.

PTT üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile özellikle emekli olan kişileri birden fazla kampanya yapan bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi onayı alabilir. PTT yapmış olduğu Bu kampanyada 50.000 TL'ye kadar vereceği kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yapacak sıfır faiz olarak Kredi imkanı sunmayacak.

PTT Kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu açıklamada sıfır faizli olarak ihtiyaç kredisi Kasım ayında bittiği söylendi. Ama yine de düşük faiz oranları ile kredi kullanabilir ve kredi notunuz düşük olsa bile 50.000 TL onay alabilirsiniz .

PTT üzerinden 50.000 TL başvuru yapmak isteyen kişiler eğer kredi notu yüzünden diğer bankalarda kredi onayı alamıyorsa nakit kampanyasına katılmak için aktif bank'ın n kolay kredi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Aktif bank PTT üzerinden başvuru yapamayan kişilere sms ile ve internet üzerinden de yardımcı olmaktadır. Cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3050 numarasını gönderin.

Aktif bank tarafından yapılan Kredi kampanyasına bu şekilde başvuru yapmış olacak ve 5 dakika içerisinde sizin mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna gelecek Kredi sonucu ile ne kadar kredi kullanacağınızı öğrenebileceksiniz.

PTT üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek bankanın kampanyasına katılabilirsiniz. PTT ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişi eğer emekli ise emekli maaşını PTT üzerinden alıyorsa 80 bin TL'ye kadar sadece kimlikleri ile birlikte kredi onayı alabilir.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredi onayı almak istiyorsa en yakın banka şubesine giderek veya internet sitesine girerek buradan da başvuru yapabiliyor. Sigortalı olarak çalışan emekli olan devlet memuru olan ve esnaf olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile işlem yapacak olan PTT kurumu 36 ay vadeli vermiş olduğu İhtiyaç kredisinde ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapma imkanı sunuyor.