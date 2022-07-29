PTT'den Fatura Desteği! Elektrik Faturalarını Devlet Ödeyecek Başvuru Şart

Bu destekten tüm vatandaşlar yararlanabiliyor. PTT üzerinden sağlanan elektrik desteği ödemeleri tüm hızıyla sürüyor. Dar gelirli ve durumu olmayan kişiler için devlet tarafından elektrik faturası desteği sağlanıyor. Detaylar haberimizde sizlerle...

PTT üzerinden gerçekleştirilen işlemler sonucunda belli bir fatura tutarını devlet ödüyor. Bunun için işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar, konuya yönelik ayrıntıları yakından

takip ediyor. PTT üzerinden sağlanan elektrik desteği, ailedeki kişi sayısına bakılarak değişkenlik göstermektedir. Ailede bulunan kişi sayısı 5 ya da daha yüksekse, 250 TL

ödeme verilmektedir.

PTT Elektrik Faturası Desteği Ayrıntıları

PTT üzerinden elektrik desteği ödemesi gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlar için destek ödemeleri gündeme sıklıkla geliyor. Son uygulanan zamlar sonrasında, destek tutarlarında da

değişiklik meydana geldi. Evde yaşamakta olan kişi sayısına göre en az 110 TL en fazla ise 259 TL elektrik faturası desteği sağlanmaktadır. 1-2 kişilik ailelerin aylık 75kw

elektrik harcamaları halinde 110 TL destek verilirken, 3 kişilik bir hane 100 kw elektrik harcarken 150 TL destek alabiliyor.

4 kişilik bir aile 125 kw elektrik harcamasına kadar 200 TL destek ödemesi alabiliyor. 5 ya da daha fazla kişi yaşayan aileler ise 150 kw olarak 250 TL ödeme alabilecekler. PTT

üzerinden elektrik desteği elde etmek için maddi durumunuzun kötü olması gerekiyor. Hane başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'i kadar olan, işsiz olan, SGK'sı bulunmayan

vatandaşlar bu desteklerden yararlanabilecekler.

Ödemeler İçin PTT Gişelerine Müracaat Edebilirsiniz

PTT üzerinden elektrik desteği almak isteyen vatandaşlar PTT gişelerine başvurmaları durumunda bu ödemeden yararlanabilecekler. 4 kişilik bir ailenin aylık geliri 7.400 TL ve

altındaysa elektrik desteğinden faydalanabilecek. Bu ödemelerden yararlanmak için başvuru yaptıktan sonra PTT üzerinden kimliğiniz ile her ay ödediğiniz faturaya göre geri ödeme

talep edebileceksiniz. PTT'den aldığınız para ile faturalarınızı kolaylıkla ödeyebilirsiniz.