PTT'den Emekliye Müjde Geldi, 80.000 TL Ödeniyor, Şart İstenmiyor

PTT emekli kredisi kampanyası emeklilere yönelik olarak gerçekleştirilen kampanyalar arasında yer almaktadır. Herhangi bir kefile gerek duyulmadan gerçekleştirilen kredi kampanyası ile acil nakit ihtiyacı olanlara büyük kolaylık sağlanmaktadır. Gerçekleştirilen kredi kampanyasına emekliler büyük ilgi göstermektedir.

PTT Emekli Kredisi Faiz Oranları

PTT emekli kredisi kampanyası uygun faiz oranları ile emeklilerin yanında olmaya devam etmektedir. Buna göre 2,39 faiz oranları ile 80.000 TL’ye kadar nakit kredi desteği sağlamaktadır. Emekli maaşını PTT’den alanlar Türkiye’nin her yerinden PTT merkezlerinden kredi alıp kullanabileceklerdir.

Nakit kredi ihtiyacı olanlara yönelik 80 000 TL krediyi nakit ihtiyacı olan ve maaşını PTT şubelerinden alan emekliler alabilecek. Kredi başvurusu için PTT şubelerine gitmeye gerek duyulmadan kredi almak mümkün olmaktadır.

PTT Emeklilerine SMS ile Kredi İmkanı

Emekli maaşını PTT şubelerinden alanlar nakit kredi ihtiyacına başvurmak için şubeye gitmeye gerek kalmadan SMS ile işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Kredi başvurusunda bulunmak için EMEKLI yazıp boşluk bırakarak T.C kimlik numarasını yazarak 3050’ye SMS göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren ve başvurusu onaylananlar herhangi bir kefile ihtiyaç duymadan uygun faiz imkanları ile 80 00 TL’ye kadar nakit krediyi hemen kullanmaya başlayabileceklerdir.

Emekli maaşını PTT şubelerinden alanlara yönelik gerçekleştirilen PTT emekli kredisi kampanyası ile 2,39 faiz oranları ile 80 000 TL nakit ihtiyaç kredisini 3 ay ödemesiz olarak gerçekleştirebileceklerdir. Böylelikle ödemeler kredi kullanılmaya başlanmasının ardından 3 ay sonra ödenmeye başlanabilecektir.

PTT Emekli Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT emekli kredisi kampanyası şartlarından yararlanabilmek için belli koşulların uygun olması gerekmektedir.

PTT müşterisi olarak maaşı alıyor olmak,

Kredi çekmeye dayalı herhangi yasal bir sıkıntının olmaması,

80 yaş sınırının üstünde olunmaması,

Emekli olduğu halde çalışmaya devam ediliyorsa bunun resmi belgelerle ispatlanması,

Çekilmek istenen kredi tutarının ihtiyaç kredilerinde 36 ay, taşıt kredilerinde ise 60 ayı geçmiyor olması,

Kredi çekmek için kredi notunun yüksek olması,

Kredi çekmek için başvuruların anlaşmalı bankalar üzerinden yapılması, istenen evrakların tam ve doğru bir şekilde zamanında teslim edilmesi,

Başvuruda bulunmak isteyenler anlaşmaları bankalara giderek ya da SMS yoluyla kredi başvurusunda bulunabileceklerdir.

PTT Emekli Kredi Kampanyası Başvuru Yöntemleri

PTT aracılığı ile emekli kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler için birçok yöntem bulunmaktadır.

Bağlı bulunan PTT şubelerinden alınacak olan başvuru formunun tam ve doğru bir şekilde doldurulması,

Mesaj yoluyla başvurmak isteyenlern için EMEKLİ yazıp boşluk bırakarak T.C kimlik numarasının 3050 kısa mesaj hattına gönderilmesi,

Anlaşmalı olunan bankaların çağrı merkezleri aranarak ya da internet şubeleri aracılığı ile başvuru işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

PTT Emekli Kredi Kampanyası İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

PTT emekli kredisine başvuru yapmak isteyenlerden bazı belgeler talep edilmektedir. İstenen belgelerin tam ve eksiksiz olarak belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

İkametgah belgesi,

Emekli olarak aldığı maaşı ifade eden emekli aylık dökümü,

Konut kredisi kullanmak isteyenlerin alınacak olan konutun tapusunun fotokopisi,

Taşıt kredisi kullanacak olanların alacakları ruhsat faturası ya da bunun fotokopisi,

Ek bir gelire sahip olanların bunların belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

PTT Emekli Kredisi Kampanyası İçin Kredi Masrafları Nelerdir?

PTT emekli kredisi kampanyası ile kredi kullanmak isteyenler bu işlem için belli masrafları ödemeleri gerekmektedir.

Kullanılmak istenen kredi tutarına bağlı olarak bu tutarın binde 5 i olacak şekilde dosya masrafı

Yapılacak olan sigortanın masrafları

İpotekli olarak kredi kullanmak isteyenlerin ipotek masrafları ve ekspertiz masrafları gibi masraflar

PTT’nin Kredi Çekmek İçin Anlaşma Sağladığı Bankalar Nelerdir?