PTT’den Emekliye Ayda 300 TL'ye Bayram Kredi Kampanyası Başladı. 90 gün ertelemeli ve kefilsiz

PTT’den emekliye müjde. Bayram dolayısıyla Evlerin acil paraya ihtiyacı oluyor. Kurban kesmek isteyen emekliler için, ayda 300 TL taksit ile kurban kesme fırsatı sunuyor bu kampanya. Emekliler için muhteşem bir kampanya olarak düşünülen bu fırsat çok rağbet görüyor.

Ortalama emekli maaşı 2000 lira civarı olunca para biriktirme konusunda çok büyük sıkıntılar çekebiliyor emekliler. Eğer çalışma hayatında bir birikmişi yoksa çok büyük sıkıntılar çekebilirler. PTT’nin bu hamlesi ihtiyaç sahibi emekliler için harika bir fırsat oldu. Peki bu fırsattan kim faydalanabilir? Bu kampanyanın sadece emekliler için olduğu biliniyor. Yani emekli olmayıp düzenli geliri olan kişiler bu kampanyadan faydalanıyor. Emekli aylığından başka bir gelirin olmaması da bir başka kriterdir.

PTT bayram kredisi nasıl alınır?

Bayrama özel olarak hazırlanan bayram kredisi kampanyası emekliler için yapılmış bir fırsattır. Başvuru nasıl yapılır diye merak eden milyonlarca emekli var Türkiye’de. Bu sorunun cevabı PTT şubelerine gidilerek öğrenilir. Her mahallede ve bölgede en az bir iki şubesi bulunan PTT herkese hizmet veren bir kamu kuruluşudur. Muhtemelen mahallenizde merkezi bir bölgede bir şubesini bulabilirsiniz.

PTT şube memuruna bayram kredisini almak istediğinizi söylemek başvuru sürecini başlatacaktır. Bu süreçte sizden bir takım belgeler istenecektir. Bu belgeleri teslim ettiğiniz takdirde bir kontrol sürecinden geçeceksiniz. Kontrol sürecinin ardımdan size ulaşıp şartlar anlatılacaktır. Bu şartları kabul ettiğiniz takdirde aylık 300 TL taksitlerle istediğiniz miktar krediyi çekebilirsiniz.

Bu kredinin kullanılabilmesi içinse emekli aylıklarınızın PTT aracılığı ile almanız gerekiyor. PTT kendi müşteri potansiyelini korumak için böyle bir hamleye kalkışmıştır. Bu avantajlı fırsattan faydalanmak için emekli aylıkları ısı PTT üzerinden almaya başlamalısınız.

Bankacılık sektörünün bu rekabetçi tavırları kullanıcıları kendi saflarına çekme çabaları bu tarz kampanyaların çoğalacağını göstermektedir. Şu an PTT’nin bu kampanyası bir başlangıçtır. Devamı gelmeye devam edecektir. Ayda sadece 300 TL taksit ile kredi almak artık PTT sayesinde çok kolay hale geldi.

Bayram Kredisi İçin SMS

PTT üzerinden verilen krediler için banka şubelerine gidecek zamanı olmayan emeklilere, SMS ile kredi başvuru imkanı sunuluyor. Kredi kullanacak olan emekliler PTT yazıp boşluk bırakın TC KİMLİK numarasını 3050'ye atarsa, bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaklar...