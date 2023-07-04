PTT, Aktif Bank emekli vatandaşlara büyük bir destek oluşturdu. Emeklilerin ekonomik olarak zor günler geçirdiği bu dönemde, kolaylıkla kredi kullanabilecekleri bir fırsat sunuldu. PTT'nin sunduğu bu kredi desteğinin detayları ve başvuru koşulları merak ediliyor. İşte PTT'den emeklilere sunulan bu büyük fırsatın detayları...

PTT'den 80 Bin TL Kredi Desteği

PTT, emekli vatandaşlara 80 bin TL'ye kadar kredi desteği sunuyor. Emeklilere özel bu fırsatta, vatandaşların maaşlarını PTT üzerinden alıyor olmaları gerekiyor. Ayrıca bu kredinin verileceği vade süresi 24 ay olarak belirlendi. Bu süre zarfında kredi, banka aracılığıyla verilecek.

PTT Kredisi Tüm Vatandaşlara Açık

PTT'nin kredi desteği sadece emeklileri ya da krediye ihtiyaç duyanları değil, aynı zamanda kredi ve kredi kartı borcunu kapatmak isteyen tüm vatandaşları da kapsıyor. Bu krediye başvurmak isteyenlerin cep telefonlarından bir SMS göndermeleri yeterli olacak.

SMS İle Başvuru Kolaylığı

PTT'den alınacak kredi için SMS başvurusu yapacak olanların cep telefonlarından "PTT" yazıp ardından bir boşluk bırakarak T.C kimlik numaralarını yazıp 3050'ye göndermeleri gerekiyor. Gönderilen mesajın ardından başvuru sahiplerine kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılıyor ve onay ile ilgili detaylar kullanıcılara gönderiliyor.

Bu kredi kampanyası, finansal ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayan vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Bankadan onay gelmesi durumunda, aynı gün kredi kullanıcıların hesaplarına yatırılıyor ve borç kapatma işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Sonuç olarak, PTT'nin emeklilere yönelik bu kredi desteği, finansal anlamda zorlanan ve borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için oldukça büyük bir fırsat oluşturuyor. Bu kolay başvuru yöntemi ve geniş vade seçeneği ile PTT, vatandaşların finansal yüklerini hafifletecek bir adım atmış oluyor.