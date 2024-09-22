PTT, emeklilere özel sunduğu kredi imkanlarıyla dikkat çekiyor. Emekli maaşlarını PTT aracılığıyla alanlar, şimdi 17.000 TL'ye kadar destek kredisi fırsatından yararlanabilecek. Üstelik başvuru işlemleri oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

PTT’nin sunduğu bu kredi, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile emeklilerin bütçesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Krediyi almak isteyen emekliler, en yakın PTT şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile başvurularını tamamlayabiliyor. Ayrıca PTT’nin internet bankacılığı ve mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapmak mümkün.

Özellikle nakit ihtiyacı olan emekliler için sunulan bu kredi avantajı, herhangi bir kefil ya da ek teminat gerektirmiyor. Başvuruların onaylanması durumunda, kredi tutarı doğrudan emekli maaşının yatırıldığı hesaba aktarılıyor.

Emeklilere finansal rahatlık sunmayı hedefleyen PTT, bu fırsatla birlikte birçok kişinin nakit ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor. Kredi başvuruları ise sınırlı süreyle geçerli olacak.