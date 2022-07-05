PTT’den Duyuru Geldi! 20 bin TL’lik Ödeme Gelecek: PTT şubeleri aracılığı ile 20 bin TL ödeme yapılmaya başlanmıştır. Herkes şu an bile PTT önünde kuyruklar oluşmasına neden oluyor. PTT’den gelen açıklamalar neticesinde vatandaşlara doğrudan nakit gereksinimleri doğrultusunda kampanya hazırlandığı duyuruldu. Uygun seviyede bulunan faiz düzeyleri ile 20 bin TL’ye kadar ulaşan bu tutarlarda Aktif Bank sayesinde krediler sizlere ödenecektir!

PTT aracılığıyla sağlanan bu krediyle beraber herkes 20 bin TL’lik krediyi 36 ay vade düzeyiyle alabilecek. Kişilerin ihtiyaçlarına göre bir biçimde ödemesi yapılacak bu kredi kampanyasıyla 20 bin TL için onay talep eden biriyseniz siz de bu kredi için başvuru yapmalısınız. Başvuruyu SMS vasıtasıyla yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu son derece basit bir sistemdir. Herkes bunu yapabilir.

SMS yöntemi ile kredi almaya hak kazanmak isteyenler emekli aylıklarını PTT’den alıyorsa PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak 3050 numarasına SMS gönderebilirler. PTT emekli aylığı müşterisi olunmaması durumunda da yine aynı şekilde başvuru yapılabilir. Bunda hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

10 bin TL’lik bir meblağdan başlamış olan ve 20 bin TL’ye kadar olan tutarlarda hemen o an nakit seçeneği sunan PTT, yeni kredi açıklaması meselesinde yapılacak olan koşulları da böylelikle açıklamıştır. PTT’den gelen açıklamaya göre nakde gereksinim duyan kişileri bu haber çok sevindirdi. Hemen başvurabilirsiniz.