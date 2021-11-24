PTT'den Çocuk Başına 300-400-600 TL Devlet Yardımı Hesaba Geçiyor! Sadece Anneler Gişeden Çekebiliyor!

Devlet yardımı ödemeleri özellikle korona virüs salgını nedeniyle sarsılan ekonomide vatandaşların maddi sıkıntıları adına daha da önem teşkil etti. Maddi sorun yaşayan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor.

Devletin vatandaşlara sağladığı imkanlar arasında doğum yardımı parası da yer alıyor. Bu yardım ödemelerinden çocuk başına faydalanmak mümkün olurken sadece annelere ödeme yapılıyor. Annenin çalışıyor olması da gerekmiyor. Yani çalışan-çalışmayan tüm kadınlar başvuru yapmaları durumunda devletten bu desteği alabiliyor. Sadece ödemeler PTT aracılığı ile yapılıyor, herhangi bir banka hesabına aktarılmıyor. Kasım ayı sonuna kadar Annelerin T.C. kimlikleri ile beraber PTT gişelerine gitmeleri ve doğum yardımı almak istediklerini söylemeleri gerekiyor.

Peki 2021 Doğum Yardımını Kimler Alabilir? Doğum Yardımı Ne Kadar ?

Sosyal Devlet olmanın yükümlülüklerini yerine getirerek dar gelirli ve yardıma muhtaç olan vatandaşlarına devlet yardımı vermeye devam ediyor. Özellikle korona virüs salgını sürecinde ekonomik çalkantıyla devlet yardımı almanın ne kadar önemli olduğu ortaya konmuş oldu. Pandemi yardımının yanı sıra devletin vatandaşlara düzenli olarak sağladığı başka yardım ödemeleri de mevcut olmakla birlikte, doğum yardımı parası en çok ilgi gösterilen ödeme imkanları arasında yer alıyor. Doğum yardımı almak için bebeğin doğumuyla birlikte kimlik belgesi çıkarılma sırasında başvuru yapmak gerekiyor. Doğum parası ödemelerinden çalışan yada çalışmayan tüm anneler faydalanabiliyor. Yani doğum yardımı alabilmek için mutlaka sigortalı olmanız gerekmiyor, yeni doğum yapan bütün anneler bu imkandan yararlanabiliyor. Bu yardımı sadece yeni doğum yapan anneler alabiliyor. Peki 2021 doğum parası kaç TL? Doğum yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DOĞUM YARDIMI PARASI NEDİR?

Doğum yardımı ödemeleri 2015 yılından bu yana yapılmaktadır. 2015 yılında ve daha sonra ki yıllarda dünyaya gelen çocuklar için verilen ödemeler canlı doğumlar da sağlanıyor. 2015 yılı öncesi doğumlara çocuk sayısı açısından önem taşısada onlara doğum parası ödemesi yapılmıyor. Her çocuk için farklı ödeme planı yapılmaktadır. Yani ilk çocuğunuz 2015 yılından önce dünyaya gelmişse, ikinci çocuğunuz ise 2015 yılından sonra dünyaya gelmişse 2015 yılından sonra doğan çocuk için 400 TL ödeme alabiliyorsunuz. 2015 yılından önce dünyaya gelen çocuğa ödeme verilmese de ödeme artışında etkili olmaktadır.

2021 DOĞUM PARASI KAÇ TL?

2021 yılı doğum yardımı ödemesi İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, 3 ve daha fazla çocuk için 600 TL olarak ödenmektedir. 3 çocuk sahibi olan bir aile toplamda 1300 TL ödeme alma imkanına sahip olmaktadır. Doğum yardımı ödemesi için başvurular çocuğun kimlik cüzdanı çıkarılırken nüfus dairesinde yapılıyor. Ancak daha sonra da başvuru yapmak isteyenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığı ile başvuru yapabiliyor.

DOĞUM YARDIMI NEREDEN ALINIR?

PTT üzerinden doğum yardımı ödemeleri gerçekleştiriliyor. Doğumun ardından bir aylık zaman zarfı içinde annelerin yeni doğan bebeklerinin kimlikleri ile PTT şubelerine giderek gişelerden ödemeleri alması gerekiyor. Ödemeler sadece anneye yapılıyor. Yani babanın kimlik kartı ile gitmesi ödeme almak için yeterli değildir. Annenin şahsen giderek ödemeyi kasım ayı sonuna kadar talep etmesi gerekmektedir.