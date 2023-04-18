PTT'den Bayram İhtiyaçlarınız Karşılanacak: Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi

Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşların alışveriş yapma ihtiyacı artıyor ve nakit ihtiyacı da artış gösteriyor. Bu sebeple, bankaların yanı sıra PTT de ihtiyaç kredisi imkanları ile vatandaşlara destek sağlamaya devam ediyor. Aktif Bank işbirliği ile PTT, düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

PTT ve Aktif Bank tarafından sunulan ihtiyaç kredisi desteği, 10.000 TL, 20.000 TL, 30.000 TL ve 50.000 TL limitlerinde mevcut. Hem emekliler hem de diğer vatandaşlar bu krediden yararlanabiliyorlar. Başvuru işlemleri PTT şubeleri üzerinden ya da Aktif Bank'ın resmi internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Kredi almak için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 80 yaşın altında olmak gerekiyor. Ayrıca, başvuru yapacak kişilerin bankalara geçmişte borçlu kalmamış ya da bankaların kara listesinde yer almamış olmaları da aranan koşullar arasında yer alıyor.

SMS İle PTT’den İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvuruları, banka şubeleri ya da online olarak gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra, SMS ile de başvuru yapmak mümkün.

Başvuru yapmak isteyen kişiler, cep telefonlarından PTT yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numaralarını ve doğum tarihlerini (gün, ay, yıl olarak) yazarak 30 50 numarasına SMS gönderebilirler. Ön onay alındıktan sonra, talep edilen belgeler ile en yakın PTT şubesine giderek ihtiyaç kredisi alabilirler.

PTT'nin düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak. Başvuru yapmak isteyenler, yukarıda belirtilen koşulları karşıladıkları takdirde PTT ya da Aktif Bank üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvurunuzu yapın ve bayramınızı huzurlu bir şekilde geçirin!