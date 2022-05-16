PTT'den Açıklama Geldi: Başvuru Yapanlar 80.000 TL'ye Kadar Nakit Alacak, Sıkıntılar Bitecek

Son zamanlarda yapılan kampanyalarda vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını PTT üzerinden kredi adamakta giderebiliyor. Ptt ile yapılan anlaşma sonrasında aktif Bank, 80000 TL'ye kadar emekli olan kişilere çalışan kişileri ise 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunacağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere yardımcı olacak, PTT, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanı düşük olması durumunda da işlem yaparak, kredi onayı vermektedir. Ptt üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, hızlı ve anında işlemlerini yaparak, kredi imkanından faydalanabiliyorlar. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden PTT şubelerinden ve SMS ile kredi başvurusu yaparak, hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve PTT gişelerine gitmeden kredi kullanabilirsiniz.

Başvurular nasıl yapılır?

Sizlerde başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve bankalarla herhangi bir sıkıntınız yok ise PTT'nin yapmış olduğu Aktif Bank İhtiyaç Kredisi kampanyasına SMS atarak katılabiliyorsunuz. Sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olmaları ve çalışıyor olmaları durumunda ayrı ayrı mesaj atmaları gerekmektedir.

Emekli olan kişiler, PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesaji 30 50 numarasına gönderirken, sigortalı olarak çalışan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 30 50 numarasına göndermesi gerekmektedir. yapacağınız başvuru sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek, onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgileri SMS ile gönderecek ve ne kadar kredi onayı aldıysanız o parayı PTT şubelerinden istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

Ptt yapmış olduğu bu kampanyalarda sadece ihtiyaç kredisi olarak işlem yapmaktadır. Ptt üzerinden konut kredisi veya PTT üzerinden taşıt kredisi almak isteyen vatandaşlar, maalesef işlem yapamamaktadır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda 50000 TL'ye kadar verilen tüm kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturulmaktadır. Emekli olan vatandaşlar, 80000 TL kredi kullanmaları durumunda yirmidört ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturarak kredi alabileceklerdir.