PTT, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayan bir duyuru yaptı. Bu yeni duyuruya göre, bireysel müşteri olup, bankalarla herhangi bir sorunu olmayan vatandaşlar, kredi puanlarının düşük olmasına rağmen 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi onayı alabilecekler. Aktif Bank'la iş birliği içerisinde yürütülen bu kampanya sayesinde vatandaşlar, uygun faiz oranları eşliğinde kredilerine aynı gün erişim sağlayabilecekler.

PTT, 18 yaşını doldurmuş olan her vatandaşa cep telefonları üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapma imkanı sunuyor. Bu hızlı ve kolay başvuru yöntemi sayesinde, ihtiyaç kredisi hesaplarınıza hızlıca aktarılmaktadır.

SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların "PTT" yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını yazıp, bu mesajı 3050 numarasına göndermeleri gerekiyor. Bu işlem sonucunda Aktif Bank, TC kimlik numaranız üzerinden bir sorgulama gerçekleştirecek ve alabileceğiniz kredi miktarını belirleyecektir.

Eğer bir emekliyseniz ve kredi kullanmak istiyorsanız, PTT sizin için emekli maaş hesabınız üzerinden kredi ödemesi yapma imkanı sunuyor. Bu durumda, emekliler 80.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Ancak, bankalarda icralık veya avukatlık durumu olan vatandaşların kredi başvurusu onayı alamayacakları unutulmamalıdır.

Kredi işlemleri için sadece SMS yöntemini değil, PTT şubelerini de kullanabilirsiniz. İsteyen vatandaşlar, kimliklerini yanlarında getirerek PTT şubelerine gidip bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirler.

PTT'nin bu yeni kredi başvurusu yöntemi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Bu başvuru sürecinin her adımı, vatandaşların ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır ve bu sayede kredi kullanma süreci oldukça kolaylaşmıştır. Kredi ihtiyaçlarınızı karşılamak için PTT'nin sunduğu bu fırsattan yararlanmayı düşünebilirsiniz.