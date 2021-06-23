PTT Yayınladı. 5 Temmuz'da Hesaplara 1.420 TL Yatacak, 6 Ay Kesintisiz Verilecek. Çalışma hayatına devam eden, kişiler için yeni bir açıklama geldi. En düşük ödemelerin 1.420 TL olacağı duyuruldu. Başvuru yapan kişiler, bu parayı almaya hak kazanırsa, PTT üzerinden kimlikleri ile birlikte giderek para alabileceklerdir.

1 Haziran itibari ile girmiş olduğumuz kademeli normalleşme döneminde, devlet tarafından ödenecek paralar da sıklıkla merak edilmektedir. Özellikle kısa çalışma ödenekleri ile işten çıkarılma işlemlerinin de 30 Haziran tarihinde sonra ermesi ile birlikte, vatandaşlarım merak ettikleri konu işsizlik maaşı olacaktır.

İşsizlik maaşı ödemeleri İŞKUR üzerinden Temmuz 5 tarihinde yapılacaktır. En düşük işsizlik maaşı 1.420 TL olurken, en yüksek 2.840 TL olarak ödenmektedir.Bu ücretleri alan kişiler, 6 ay veya 10 ay maaş gibi bu paraları alabileceklerdir. 6 ay veya 10 ay boyunca sigortalı bir işe başlarsanız, bu ödemelerde kesilecektir. Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarılma yasaklarının kaldırılmasının ardından çalışma hayatına devam edenler için yeni bir dönem geliyor. Bu dönemlerde çalışanların yıllık izinlerinden işsizlik maaşlarına, kıdem tazminatından evden çalışmaya kadar neler yaşanacağı oldukça merak ediliyor.

Kısa Çalışma Ödenekleri 30 Haziran 2021'de Bitiyor

Yapılan tam kapanma sonrasında, kısa çalışma ödenekleri uzatılmış ve 30 Haziran tarihine kadar ertelenmişti. 30 Haziran tarihinde işten çıkarma yasakları da kalkacak ve kısa çalışma ödenekleri de verilmeyecek. Pandemi salgını sonrasında normalleşme durumuna geçilmesi ile birlikte, pandemi döneminde işsiz kalan kişilere ayrıca işsizlik parası verilecek.

1 Temmuz 2021 tarihi ile sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması, ekonomik olarak da sevindirici bir haber oldu. 30 Haziran tarihine kadar, KÇÖ bitecek ve bundan sonra artık işten çıkartma yasağı da kaldırılacak. 1 Temmuz sonrası bu kararlar ile birlikte, çalışma hayatına nasıl etki edecek merak edilmektedir. En çok mera edilenler ise, evden çalışmak zorunda olan kişilerin kıdan tazminatı ve yılık izin hakları olmaktadır. Yargıtay tarafından alınan kararlar ise kıdem tazminat konusunda hesaplamaların nasıl olacağı gibi detayları da ortaya koyuyor. Kıdem tazminatı hesaplaması için dikkate alınan ödemeler brüt ücretler olacaktır.