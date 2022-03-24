PTT yardımı nedir? PTT yardımı kimlere verilir? Başvurusu nereye yapılır? Bu soruların cevabını alabileceğiniz yazımızla karşı karşıyasınız. Ülke sınırları içinde yaşayan vatandaşlar birçok alanda devletten çeşitli miktarlarda maddi yardım almakta, bu yardımların çoğu PTT aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, vatandaşlarını maddi veya başka sebeplerle sıkıntı çekmemesi amacıyla birçok alanda desteklemektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen sosyal yardım modelleri büyük ölçüde PTT aracılığıyla vatandaşlara sunulmaktadır. Özellikle son 3 ayda ekonomik piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle günlük yaşam hizmetlerindeki yüksek artışın ardından geçimini sağlamak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele eden vatandaş PTT desteğini sıklıkla sorguluyor.

PTT Yardımları

Halkın büyük bir bölümü tarafından PTT yardımı olarak bilinen yardım, ağırlıklı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geliştiriliyor. PTT kendini ihtiyacı olanlara yardım etmeye adamıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve PTT aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan başlıca PTT yardımı modelleri şunlardır:

Elektrik faturası yardımı

Yaşlılık maaşı

Emzirme parası

Evde bakım maaşı

Doğalgaz faturası yardımı

Engelli maaşı

PTT Yardımı Başvuru Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve PTT aracılığıyla en çok ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan sosyal yardım modellerinden yararlanabilmek için, yardıma başvuru şartları şu şekilde belirlendi: