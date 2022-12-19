PTT yaptığı kampanyada, 40000 TL krediyi hemen 19 yaş üzeri olan herkese ödemeye başladı!

Ptt üzerinden başlatılan yeni kampanya ile birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşları ihtiyaç kredisi olarak 40000 TL kredi ödemesi verileceği açıklandı. Ptt 40000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların PTT şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyaları, 36 ay vadeli olarak katılabiliyorlar. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz ve onay olabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirmektedirler.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

Ptt kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların banka, şartları dahilinde ihtiyaç kredisi ödemelerini 3 ay ertelemeli olarak verilmektedir. Sms ile başvuru yapabileceğiniz gibi, ayrıca PTT'nin aktif Bank ile yapmış olduğu anlaşma sonrasında aktif banka, resmi internet sitesi üzerinden de nakit başvurusunda bulunmamız mümkün.

SMS KREDİ

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeniz durumunda PTT, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara bankalar uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerinin ne kadar olduğu hakkında bilgileri sizlere kısa mesaj ile birlikte göndermektedir.

EMEKLİ KREDİSİ

30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi onay alan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaşı hesabı üzerinden işlem yapmaları durumunda maaş müşterisi olması istenerek kredi kullandırılmaktadır. Emekli maaşınız eğer PTT üzerinden alıyorsanız, başvuru yaparak, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.