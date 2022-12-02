PTT yapılan duyuruda 100.000 TL'ye kadar nakit ödemesi verecek! Bu nakitlerden kimler alacak? İşte Detaylar!

Ptt üzerinden başlatılan yeni, Nakit kampanyasıyla birlikte başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde sonuç alacak olan tüm vatandaşları, Aktif Bank aracılığı ile birlikte 100000 TL'ye kadar Emekli Kredisini, bireysel tüketici kredisi verilecek.

Ptt yapmış olduğu duyuru sonrasında özellikle ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 24 ay vadeli olarak 100000 TL'ye kadar kredi değerlendirmesi yaparken emekli olan vatandaşlara 80000 TL kadar kredi ödemesi vermektedir.

Ptt yaptığı kredi kampanyaları ile birlikte özellikle emekli olan vatandaşların ihtiyaçları olması durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların maaş müşterisi olması durumunda istedikleri zaman banka kredi puanı düşük olsa bile PTT üzerinden kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

Ptt, Emekli Kredisi ve İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ptt üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunda, özellikle emekli kredisi alacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri SMS ile de yapılıyor. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 3050 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, özellikle, banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara da PTT, ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmaları için bireysel müşteriler üzerinden destek vereceğini açıkladı.