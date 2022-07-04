PTT ve Vakıfbank Emekliye 10.000 TL Veriyor! Emekli Bu Paraları Sadece Kimliği İle Alıyor...

Ptt ve Vakıfbank emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu 10000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında, kimlikleri ile birlikte ödeme yapacağını açıkladı. 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilerin emekli maaşını PTT veya Vakıfbank üzerinden almaları durumunda 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödemeler alabilecek. Yapılan kampanyada sadece emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını bankalara taşımaları durumunda işlemler yapılmaktadır.

Ptt ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilerin başvurularını gerçekleştirdikten sonra ihtiyaç kredisi olarak ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak de işlem yapabileceğini söyleyebiliriz. Daha önce herhangi bir ihtiyaç kredisi kullanmayan, emekli ise daha yüksek limitlerde bu bankalar üzerinden kredi alabilmektedir.

PTT

Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, kredi kullanabilmeleri için emekli maaşı hesabı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebilir, onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde PTT şubelerinden alabilirsiniz. Ptt ayrıca SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı da sağlamaktadır. PTT, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına gönderin.

Vakıfbank

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler, başvurularını bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak yapabilmektedir. Kamu bankası olan Vakıfbank, düşük faiz oranları ile birlikte emekli olan vatandaşlara maaşlarının 22 katına kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere gelir belgesiz olarak işlem yapacak olan Vakıfbank, düşük faiz oranlarından yararlanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunmaktadır. 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyası haricinde banka konut kredisi ve taşıt kredilerinde de sizlere destek olacaktır.