PTT ve Özel Banka Birleşti, Vatandaşa Kredi Veriyor, Başvurularda Rekor Kırıldı. Son dakika kampanyası umut oldu. PTT üzerinden yapılan kampanyalar da özellikli Kredi kullanacak olan kişilere artık Kredi notu düşük olsa bile kredi onayı verileceği duyuruldu. PTT ile anlaşma yapan aktif bank kendi bankasından maaş alan müşterilere ve emekli olan kişilere yüksek limitli kredi vereceğini duyurdu. PTT üzerinden maaş alan kişiler PTT şubelerine giderek başvuru yapabilir isterlerse de SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilirler.

PTT ve aktif bank aracılığı ile yapılan bu kampanyalarda kredi başvurusu yapacak olan kişiler daha önceki banka çalışmalarından ötürü kredi notunu düşürdü ise başvuru yaparak kredi onayı alabilecek.

PTT kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler aktif banka aracılığı ile kredi kullanabileceklerdir. PTT yapmış olduğu Bu kampanyada hem gişeler üzerinden kredi başvurusu yaptıracak hem de isterseniz PTT şubelerine gitmeden sizlere kredi onayı verecektir. PTT üzerinden verilen aktif bank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde isterlerse SMS atarak Kredi başvurusunda bulunabilirler. PTT üzerinden yapılan Bu kampanyada aktif banka aracılığı ile en fazla 40 bin TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi kullanılırken emekli olan kişiler emekli maaşlarını PTT üzerinden alıyorsa 80 bin TL'ye kadar kredi kullanabileceklerdir. 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız İhtiyaç kredisinde 36 ay vade ile işlem yapabilir 50.000 TL üzerindeki kredilerde de 24 ay vadeye kadar yüksek vadeli krediler kullanabilirsiniz.

PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler en yakın PTT şubesine giderek kredi başvurusu yaptıkları zaman diğer bankadaki olan tüm banka borçlarımı da kapatarak hızlı bir şekilde kredi onayı verecektir.

PTT SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT yapmış olduğu duyuru sonrasında sms ile de kredi başvurusu yapacağım hakkında bilgiler verdi. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 3050 numarasını Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak göndermeleri yeterli olacaktır. Gönderilen mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu hakkında sizleri bilgiler verilecektir. PTT üzerinden ayrıca aktif bank'ın resmi internet sitesine girerek buradan da kredi başvurusu yapmanız mümkündür.