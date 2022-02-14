PTT Üzerinden Para Dağıtmaya Devam Ediliyor! Şartsız ve Şubesiz 30.000 TL Hesaplara Yatıyor. PTT bilindiği gibi son zamanlarda nakit sıkıntısı çeken vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. PTT üzerinden işlem yaparak onay alan vatandaşlar, başvuru yaptıktan sonra hem PTT şubelerinden hem de PTT şubelerine gitmeden artık kredi kullanabiliyorlar.

PTT ve Aktifbank'ın yaptığı son kampanyada 30000 TL'ye kadar hesaplara para yatacağı açıklandı. Uygun faiz oranları ile verilecek olan bu kredilerde banka şartlarına uygun olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredilerini hesaplarına yatıracaklar. Uygun kredi kullanacak olan kişiler PTT üzerinden hem sms ile hem de internet sitesi üzerinden PTT şubelerine gitmeden başvuru yapacaklardır.

Kredi Notu Önemli Değil

PTT üzerinden kredi alacak kişilerin banka kredi notu önemli değil. Kredi notu düşük olsa bile PTT ve Aktifbank kişilere kredi imkanı sağlıyor. Bu kampanyaya katılmak isteyenler PTT yazıp boşluk bırakıp TC KİMLİK Numarasını da yazarak 3050 numarasına mesaj atarsa hemen başvuru yapmış oluyor. kredi başvurusu sonrasında banka değerlendirme yapacak ve kimlik numaranıza göre değerlendirilecek kredi başvurusu sonucu cep telefonunuza gelecektir.

Kredi onayı alan kişiler isterlerse PTT şubelerinden isterlerse de bankaya gitmeden ev veya iş adreslerinde bu kredileri kullanabileceklerdir. PTT ayrıca aktifbank nkolay kredi kampanyasına katılacak olan kişiler için başvuruları nkolaykredi.com.tr adresinden almaktadır. BU sitede kredi başvurusu yaparak hemen onay alabilir ve onaylanan krediyi hemen ne kadar olduğunu görebilirsiniz.

Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını PTT üzerinden alıyorsa bankaya gitmeden hemen hesaplarının üzerine kredi başvurusunu yapabileceklerdir. PTT emekli kredisi de 80.000 TL'ye kadar ödenmektedir.