PTT Üzerinden Ödemeler Gerçekleşiyor, Son Dakika Kampanyası Duyuruldu ve Uzun Kuyruklar Oluştu

PTT Üzerinden Ödemeler Gerçekleşiyor, Son Dakika Kampanyası Duyuruldu haberi sayesinde vatandaşlar nakit imkanından faydalanıyorlar. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, belirlenen şartlara göre hemen onay alabilecekler. PTT kredisi adı altında Aktifbank aracılığı ile verilen bu kampanya da PTT vatandaşlarına uygun faizlerle kredi imkanı sağlayacak.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, PTT Aktifbank nkolay kredi kampanyası ile anında nakit alabilecek. Özellikle daha önce bankalardan kredi almamış ve kredi notu düşük olan kişilerde, bu kredileri alabilecekler. PTT Aktifbank üzerinden vermiş olduğu bu kampanya da başvurular için birden fazla yöntem hazırladı.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyası yapılan açıklama sonrasında detaylarını da belli etti...

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, TC vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. PTT İhtiyaç kredisi kampanyasına katılan kişiler, 18 yaşından büyük olması durumunda PTT üzerinden kredi alabilecek. Kredi notuna bakmayan Aktifbank başvuru yapan kişilere hemen sonuç verecek.

Kredi almak isteyenler, PTT şubelerine giderek gişe personeli yardımı ile Aktifbank ihtiyaç kredisi kullanabilir. Banka 40.000 TL'ye kadar bireysel müşterilere kredi verirken emekli maaşını PTT'den alan kişilere ise emekli kredisi olarak 80.000 TL ödeyecek. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan kişiler, Emekli olması durumunda ayrıca borç kapatma kredisi de alabilecekler.

80.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi alabilirsiniz.

PTT ayrıca SMS ile de kredi başvurusu alıyor. PTT emeklisi olan kişiler PTT yazıp boşluk bırakın TC Kimlik numarasını da yazarak 3050 numarasına gönderebilirler. PTT işlemleri yapacak olan kişiler, eğer maaş müşterisi değilse Kredi TC KİMLİK yazarak 3050 numarasına gönderebilir.

Kampanyaya katılan kişiler bu şekilde mesaj atarsa 5 dakika içinde sonuç gelir ve genel müdürlük o kişiyi arar. İsterseniz onaylı kredinizi PTT şubesinden kullanabilir isterseniz de adresinizde banka personeli ile kredi kullanımı gerçekleştirebilirsiniz.

SMS haricinde nkolaykredi.com.tr adresine girerek, buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da kredi kullanabilirsiniz. SMS ile kredi alacak kişiler aynı internet sitesindeki olduğu gibi başvuru yapacaklardır.