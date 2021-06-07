PTT üzerinden Ödeme Yapılacak 1785 TL Hesaplara Yatıyor

PTT başvurusu yapan kişiler, 1.785 TL ödemeleri nasıl alabilirler, detayları belli oldu. Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza son zamanlarda oldukça fazla sosyal destek yardımları yapılmaktadır. Bu yardımlardan birisi de PTT üzerinden alınacak 1.785 TL ödemelerdir. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı bu yardımları başvuru yapan ailelere vermektedir.

Verilen bu yardım desteği, evde bakım parası olarak da biliniyor. Bu parayı alabilmeniz için bazı şartlar vardır. Bu şartları neler olduğunu sizlere haberimizde bahsedeceğiz. Bu kriterlere eğer uygunsanız başvuru yaparak, hemen evde bakım parası alabileceksiniz. Yardımlar devlet destekli olarak ödenmektedir. Rahat nefes almanız için devlet tarafından verilen bu destekler, ihtiyacı olan kişilerin PTT hesaplarına yatacaktır. Devlet desteklerinin en çok başvuru yapılan yardım parası, evde bakım parası olmaktadır.

Ödemeler Yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verdiği destekler ile son zamanlarda adından sıkça söz ettirdi. Sunmuş olduğu yeni desteklerden birisi de evde bakım parası olmaktadır. Evde bakım parası, aylık hane gelirinize göre asgari ücretin 3'de birinden az geliri olan kişilere verilmektedir. Ayrıca hanenizde bakıma muhtaç birisi varsa, zorunlu bakılan kişi içinde bu destekler alınmaktadır.

PTT Ödeme Kontrolü Yapabilirsiniz

Pandemi dönemi yüzünden oldukça ekonomik sıkıntılar yaşadığımız söylenebilir. Bu dönemde de devlet desteklerine oldukça fazla rağbet vardır. Ekonomik durumu kötü olan kişilere, devlet pandemi döneminde sürekli destek vermektedir. Bu destekler ile birlikte, sizlerde ihtiyacınızın hangi yönde olduğunu tespit ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz. Yapılan bir diğer ödeme ise evde bakım parası ödemesidir. Bu ödemeleri alabilmeniz için engelli veya evde bakımı yapılan hastanızın olması gerekmektedir. Bakım ödemeleri sonrasında bu desteklerden yararlanmak için başvuru yapmanız gerekiyor.

Bu yapılan başvuru sonrasında PTT üzerinden ödemelerinizi aylık olarak alacaksınız. Verilen ödemeler, sizin PTT hesabınıza kendi adınıza yatacaktır. Evde bakım aylığı ile birlikte, 65 yaş üstü aylıkları da PTT üzerinden ödenmektedir. Son yapılan zamlardan ve primlerden sonra alacağınız net rakam 1.785 TL civarında olacaktır. Verilen bu yardım miktarı genellikle kişilerin bakım yaptığı kişi ve evde yaşayan hane sayısına göre değişecektir.