PTT Üzerinden Anında 45 Bin TL Almak! Genç, Yaşlı, Çalışan, Çalışmayan Herkes Alabilir

Devlet vatandaşlara pek çok konuda destek verebilmek adına para dağıtımı yapmaktadır. PTT üzerinden yapılan para dağıtımları neredeyse sayısızdır. Bilinen para dağıtım yollarının yanı sıra bilinmeyen veya daha sonra unutulmuş yöntemler de bulunmakta. PTT Üzerinden anında 45 Bin TL almak da bunlardan birisidir.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ödenen bu ödemeleri hasta, yaşlı, emekli, çalışan, çalışmayan ve genç olan bireyler rahatlıkla alabilmekte. Bazı ödemeler biliniyor bazı ödemeler ise azınlık bir kesim tarafından biliniyor.

Her ne kadar bilinmiyor olsa da başvurusu onaylanan pek çok vatandaş bulunmakta. Yapılan başvurular uygunluk durumuna göre anında onaylanabilmekte.

PTT’den Genç ve Yaşlılara 1.657TL Destek Parası

PTT üzerinden başvuru yapan genç ve yaşlı bireylere 662 – 1.657TL aralında destek parası dağıtılacak. PTT destek parası nasıl alınır? PTT destek parası alabilmek için PTT üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor.

Aranan şartlar arasında genç birey veya yaşlı birey olup olunmadığı yer almakta. Söz konusu şartları karşılıyorsanız en yakın PTT şubesinden destek parasına başvurabilirsiniz. Destek parasının ödenebilmesi için onay sürecinden geçilmesi gerekmekte.

Evde bakım parası, yol ücretleri, cenaze işleri yardımı, çeyiz parası, işsizlik maaşı, süt parası, doğum izini parası adı altında pek çok ödeme bulunmakta. Bu ve benzeri ödemeleri de PTT üzerinden başvurarak onay sürecine gönderebilirsiniz.

Onaylanan ücretleri PTT hesabınızdan anında çekebilirsiniz. Her ne kadar anında onaylanma şansı bulunsa da bu süreç uzayabilir.

PTT Adıma Yatırılmış Paraları Nasıl Öğrenirim?

PTT ödemeleri PTT sistemine yapılır. Bazı vatandaşlar başvuru sonrasında devam eden sürece “bana çıkmaz” gözü ile bakmakta ve paralarını sorgulamamakta. Bu nedenle hesaplarda para unutulmuş olma ihtimali oldukça yüksek.

Peki, PTT adıma yatırılmış paraları nasıl öğrenirim? Adınıza yatırılan paraları öğrenebilmek için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

E-Devlet üzerinden “SGK Kişisel ödemeleri” aramasını yapın.

SGK Ödemelerini sorgula linkine tıklayın.

İstenilen bilgileri doldurun ve hesabınıza giriş yapın.

Gelecek olan ekrandan adınıza yapılan tüm ödemeleri görebilirsiniz. Ödemeleri çekebilmek için en yakın PTT şubesine giderek adınıza olan paraları söylemeniz gerekmekte.

PTT Desteği İle Hangi Paralar Alınabilir?

PTT Üzerinden genç, yaşlı, yeni doğan gibi pek çok vatandaşa ödemeler yapılmakta. Peki, PTT Desteği ile hangi paralar alınabilir? Alınabilecek paraları öğrendikten sonra E-Devlet veya PTT üzerinden doğrudan başvuru yapma şansınız bulunmakta.

Yaşlılara Evde Bakım Maaşı

Evde bakıma muhtaç olan yaşlılar için evde bakım maaşı bulunmakta. PTT üzerinden uygunluk durumu sorgulanan yaşlılar, söz konusu yaşlılara evde bakım maaşı ayrıcalığından yararlanabilir.

Yaşlılara evde bakım maaşı: 1.798TL’ye kadar çıkabilmekte.

Engelli Bireylere Engelli Maaşı

Devlet tarafından yapılan ödemeler arsında engelli maaşı da bulunmakta. Engelli maaşı alınabilmesi için bazı şartlar bulunmakta.

Yüzde 40 ile yüzde 69 arası engeli bulunan vatandaşlara 662TL’ye varan ödemeler yapılmakta.

Yüzde 70 ve üzeri engel durumu olan vatandaşların alabileceği ödemeler ise 992TL’ye kadar çıkabilmekte.

Süt Parası Yardımı

Emzirme parası olarak da bilinen Süt parası yardımı ile işe gidemeyen annelere PTT üzerinden para ödenmekte. Ancak Süt parası diğer ödemeler gibi direkt alınabilen bir yardım değil. Bunun için izlemeniz gereken bazı adımlar bulunuyor.

Emzirme parası alabilmek için annenin veya babanın SSK veya Bağkur ödemelerini yapıyor olması ek olarak en az 120 gün prim ödemesinin olması gerekmekte. 5 Yıl içinde SGK il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezlerine giderek süt parası müracaatında bulunabilirler...