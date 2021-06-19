PTT Üzerinden 30 Haziran’a Kadar 1100 TL Yardım Parası Ödemesi Yapılacak

1100 TL yardım parası almak isteyen kişiler devlet destekli olarak pandemi döneminde verilen ve 3.faz olarak, Ramazan Bayramı öncesinde yatırılan destek paralarını almaya devam edebiliyorlar. 1100 TL para eğer hesabınıza yatmadıysa veya başvuru yapıp, bu parayı almadıysanız 30 Haziran’a kadar başvuru yaparak, pandemi destek, parasından faydalanabilirsiniz.

E devlet sitesi üzerinden yapacağınız başvuruyla birlikte ön değerlendirme sonrasında sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecektir. Pandemi destek yardım olarak verilen 1100 TL para eğer hesabınıza yatmadıysa veya başvuru yapmadıysanız sizlerde E Devlet şifreniz ile birlikte turkiye.gov.tr adresine girerek buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. 1100 TL ödemeleri PTT şubelerinden veya sizin başvuru yaptığınız zaman vermiş olduğunuz Banka iban numarası üzerinden yapılmaktadır.

1100 TL Ödemeler Devam Ediyor

Pandemi döneminde verilen 1100 TL ödemeleri yapılmaya devam ediyor. 30 Hazirana kadar üçüncü faz ödemelerin verileceği duyuruldu. Eğer daha önce bu yardım parasından faydalanmadıysanız ve başvuru yapmak istiyorsanız e Devlet şifreniz ile birlikte sisteme giriş yaparak buradan, pandemi, sosyal yardım araması sonrasında çıkan yardım başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Yardım başvuru formunda adınız soyadınız gibi bütün bilgilerinizi yazacak, cep telefonu ve gelir durumunuzu da belirterek, neden yardım istediğinizi kısaca belirtmeniz istenecektir. Yardım parası başvurusu yapan kişilerin değerlendirmesi, sosyal yardımlaşma kurumları tarafından yapılmaktadır. Belirli bir süre sonra yardım parasının yatıp yapmadığını da e devlet sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

1100 TL Sorgulama

1100 TL yardım parası başvurusu yapan kişiler, sorgulama yapmak için de e devlet sistemini kullanabilirler. E devlet sistemi üzerinden sosyal yardım paraları diye arama yaparsanız, buradan sorgulama ekranlarına geçecek ve devlet tarafından sizlere verilen yardımlar hakkında bilgiler alabileceksiniz. Başvuru yaptıktan sonra iki iş günü içerisinde sizlere sonuç genellikle gelmektedir. Sonucu sürekli olarak e devlet sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.