PTT Tarafından Kimlik Kartı İle Gişelerden 6 500 TL Ödeme Fırsatı! TC Vatandaşı Olmak Yeterli…

PTT’den son dakika haberi, kimlik kartı ile gişelerden vatandaşlara 6 500 TL ödeme imkânı. Kimlik bilgileri ile PTT den 6 500 TL tutarlı ödeme alabilirsiniz. Şayet nakit ihtiyacınız var ise ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde PTT tarafından 6 500 TL turtalı krediye başvuru yapabilirsiniz. Aktifbank aracılığı ile nakit kredi kullandırılacak.

İhtiyaç kredisi olarak adlandırılan bu krediye başvuru yapmak için banka 18 yaş kriteri uyguluyor. Daha önce her hangi bir bankadan kredi kullanılmış ise, bankalar ile sıkıntısı olmayan kişilerin kredi puanı düşük olsa bile hızlı bir şekilde banka üzerinden 36 ay vadeye dayanan 6 500 TL tutarlı ödemeye hak kazanabilirsiniz.

PTT şubelerine uğrayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra Aktifbank tarafından yürütülen kredi kampanyasına kolay bir şekilde katılmak için SMS yöntemini de kullanabilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden başvuru yapmak da mümkün gözüküyor. Kampanyaya katımlı sağlamak isteyen vatandaşlar, ilgili yöntemler ile başvuru yapmak isterlerse ve Passolig kartı kullanmaları durumunda kredi başvurusu yapabilecek. Sonuç olarak passolig kartı üzerinden de başvuru yapmak mümkün.

PTT şubelerine uğramadan vakit kaybını önlemek için SMS metodu ile kredi başvurusu da yapılabilir. Bu yöntemi kullanan vatandaşlar cep telefonundan mesaj atarak kampanyaya katılım sağlayabilir. Vatandaşlar cep telefonundan mesaj kısmına girerek PTT yazıp, boşluk bırakarak TC kimlik numarasını yazarak 30 50 nolu numaraya gönderebilirler. Yapılan başvuru sonucunda banka hızlı bir şekilde geri dönüş yaparak, onaylanmış tutar hakkında sizleri bilgilendiriyor. Şayet nakit ihtiyacının ön planda ise, PTT şubelerine uğrayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Bulunduğunuz konumda size en yakın PTT şubesine giderek gerekli başvurunuzu yapmanız halinde hemen sonuç alabilirsiniz. Geri dönüş ile birlikte aynı gün içinde de ödemeyi hemen kullanabilirsiniz.