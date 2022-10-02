PTT Tarafından Duyuru! "10.000 TL Hemen Hesaplara" Yatacak…

PTT tarafından yapılan duyuruda hesaplara 10 bin lira yatırılacak. Sürekli olarak güncel krediler ile ön planda olan PTT, binlerce vatandaşı güncel kredi imkânlarından faydalandırıyor…

PTT üzerinden nakit kredi almak isteyen kişiler için 10 bin liralık tutarlı kredi haberi geldi. PTT tarafından işlem yapmak isteyen kişiler bankaya başvuru yaparak hemen sonuç alabilir. PTT anlaşmalı olduğu Aktifbank ile beraber hemen kredi vereceğini duyurdu. PTT Aktifbank üzerinden işlem yapmak isteyen kişiler, mesaj atarak yâda internet sitesine girerek başvuru yapabileceği gibi banka şubelerine giderek de başvuru yapabilir. PTT Kurumu üzerinden verilecek olan 10 bin lira tutarlı kredi onayı alınması halinde banka şartlarına göre kredi hemen kullanabilecek.

PTT üzerinden 10.000 TL aldığınızda 36 ay vadeli olarak kredi kullanmak isteyen kişiler, banka kredi notu düşük olmasına rağmen onay alamayan kişiler de hemen başvuru yapabilecek. SMS yolu ile başvuru yapan kişiler hemen sonucu öğrenebilecek. Bu sonuca göre kredi kullanabilecek. Başvuru yapmak için cep telefonundan mesaj gönderilebilir.

SMS Başvurusu

PTT Aktifbank üzerinden SMS yöntemi ile kredi başvurusunda bulunan kişiler, cep telefon üzerinden 3050 nolu numaraya Kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını yazmaları yeterli olacak. Bunun yanı sıra www.nkolaykredi.com.tr adresine girilerek başvuru da yapılabilir.

İnternet üzerinden yapılan başvuruda sonuç başvuru sahibine hemen bildiriliyor. Alınan sonuca göre kredi kullanılabilir. Kredi notu düşük olan vatandaşlar, düşük kredi notlarına bakılmaksızın onay alabilecek. En yakın PTT şubelerine gidilerek başvuru yapılabildiği gibi PTT’ye gitmeden de başvuru yapmak mümkün. Zamanı olmayan vatandaşlar kredi onayı aldıklarında bankanın uygulamaya koyduğu kredi kampanyasına ev adreslerini ya da iş adreslerinden ulaşabilecek.

PTT tarafından vatandaşlara sunulan ihtiyaç kredisi kampanyası Aktifbank yanı sıra diğer bankalar da kredi imkânı sunuyor. Denizbank, TEB ve İNG Bank ile anlaşmaları olan bankalar da kredi imkânı sunuyor. Bu bankalardan her hangi birine başvuru yapılabilir. Adresinize en yakın PTT şubesine gidilerek gerekli olan başvurunuzu yapabilirsiniz. Onaylanmış olan krediyi istenilen zamanda kullanmak mümkün.