PTT şubesine gidene günlük 120 TL taksitli 3 sene vadeli 60.000 TL veriliyor! Eski sistem uygulanacak!

Eski sistem uygulanacak! PTT şubesine gidene günlük 120 TL taksitli 3 sene vadeli 60.000 TL veriliyor! Enflasyon altında ezilen zorluk çeken emekliler bu kredilerden yararlanabiliyor. PTT kredi başvuru şartları nelerdir? Yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle insanların alım gücünde de düşüş meydana geldi. PTT kurumu da bu alanda vatandaşlara kredi vermeye başladı. Emekli maaşını PTT üzerinden alanlar çok özel kredi kampanyalarından yararlanabiliyor

PTT Kredisi Nasıl Alınır?

PTT üzerinden emeklilere kredi fırsatı insanların yüzünü güldürüyor. 60.000 TL'ye kadar kredi paketleri AktifBank üzerinden 36 ay vadeli olarak veriliyor. Ayrıca bu krediler üç ay ertelenebiliyor. PTT emekli kredi kampanyası başvuru şartları şu şekildedir;

· PTT kredi desteğinden yararlanmak için PTT şubelerine gidilmelidir.

· Başkası adına kredi başvuru yapılamaz.

· Başvuru sırasında vekalet geçerli değildir.

· Krediler AktifBank üzerinden verilir

· Kredi başvurusunda bulunmak için istenen belgeleri eksiksiz olarak getirmelisiniz.

PTT tarafından emeklilere 60.000 TL veriliyor. Özellikle pandemi döneminde sorun yaşayan emekliler kredi paketlerinden sıklıkla yararlanıyor Pandemi sonrasında da PTT kredi paketlerine hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda hayat pahalılığının artması nedeniyle krediye ihtiyacınız olabilir.

PTT üzerinden kredi kampanyalarından yararlanarak sizde ihtiyacınız olan parayı alabilirsiniz. Emekli maaşınızı PTT Kurumu üzerinden alıyorsanız, bu kampanyadan anında yararlanabilirsiniz. PTT üzerinden başvuru yaparak nakit ihtiyacınızı kolayca karşılayabilirsiniz.

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