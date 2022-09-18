PTT şubelerine gidenler şok oldu! Bu ödemeleri herkes alabiliyor: Son dakika...

Ptt üzerinden yapılan yeni kampanyada 40000 TL 'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacaktır. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlayacağını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde, PTT üzerinden artık kredi alabileceksiniz.

40000 TL'ye kadar yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurularında şartlara uygun olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olması ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmeleri için şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Ptt, ihtiyaç kredis i kampanyası üzerinden başvurularını gerçekleştiren kişiler, onay almaları durumunda hemen aynı gün içinde PTT şubeleri üzerinden kredi kullanabilmektedir. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmanıza olanak sağlamaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekler ve onaylanan bu kredilerde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi kullanabiliyor.

Ptt kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden 5 dakika içerisinde ihtiyaç kredisi alabilecekler, onaylanan kredilerini de hemen görebileceklerdir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz yeterli olmaktadır. Ptt üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurularında şartları uygun olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli kredi verilmekte. Emekli olan kişilerde emekli maaşlarını bankalar üzerinden alması durumunda kredi başvurularını gerçekleştirebilir ve emekli maaş hesapları üzerinden daha yüksek limitlerde de 80000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanabilirler.