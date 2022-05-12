PTT şubelerinden 10.000 TL ödenmeye başlandı!

Ptt üzerinden 10000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için son kampanya duyurusu geldi. mayıs ayı içerisinde başvuru yapanlar, 10000 TL ödeme alacak. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu kampanya duyurusunda, para ihtiyacı olan vatandaşların 10000 TL'ye kadar alacakları kredilerde 36 ay vadeye kadar işlemler yapılmaktadır. Nakit sıkıntısı olan kişiler başvurularını, PTT aracılığıyla yaptıkları zaman bu bankanın anlaşmış oldukları Aktif Bank üzerinden kredi kullanırlar. Banka kredi notu düşük olsa bile başvuru yapan kişiler, 10000 TL'ye kadar kredi onayı alabilmektedir. Sadece PTT şubeleri üzerinden değil, isterseniz SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ptt üzerinden 10000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında aktif bank aracılığıyla verilecek olan bu kredilerde kişilerin kredi notuna göre, faiz oranları uygulanacaktır.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu en yakın PTT şubesine giderek buradan kimliğinizle birlikte yapabilirsiniz. Ptt gişe personeli yardımı ile yapacağınız kredi başvurusunda, onaylanan tutarı, hemen görecek ve 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bir haberde ise SMS ile kredi başvurusu yapılacağı söylenmektedir. Sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli maaşı PTT üzerinden alıyorsan PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 30 50 numarasına göndermesi gerekiyor. Ptt üzerinden, herhangibir maaş almıyorsunuz aynı mesajı, PTT yerine kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına göndermeniz gerekli. Bu şekilde yapılan başvurularda banka, değerlendirmeyi, kısa bir süre içerisinde yaparak sizlerin ne kadar kredi onayı verdiği hakkında bilgileri mesajla göndermektedir. Onay almanız durumunda ihtiyaç kredisini, PTT şubelerinden veya iş ve ev adresinden kullanmanız mümkün olmaktadır. Ptt kredisine başvuru yaptıktan sonra onay alan vatandaşlar, Genel Müdürlük tarafından aranacak ve Genel Müdürlük tarafından krediyi nasıl kullanacakları hakkında bilgiler verilecektir.