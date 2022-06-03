PTT şubeleri önündeki kuyruklar çok uzadı! 10.000 TL Bayrama kadar ödeme alınacak

PTT resmi internet sitesi üzerinden ve kendi banka şubeleri üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceği hakkında bilgileri yayınladı. PTT üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları sonrasında 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 36 ay vadeye kadar işlem yapmaları durumunda özellikle kredi puanı düşük ise hemen onay alabilecek. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde başvuru yapacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması ve bankalarda herhangi bir sorunu olmaması durumunda kredi puanı düşük olsa bile Onay alabilmektedir.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa PTT ile aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına Cep telefonlarından mesaj atarak da PTT şubelerine gitmeden başvuru yapabilir.

PTT ve aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olması durumunda PTT t.c kimlik yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermesi gerekiyor. Emekli olan vatandaşların bu kredi onayı almaları durumunda kredi kullanabilmeleri için maaşlarını PTT'ye taşıması gerekmektedir.

Sigortalı olarak çalışan ve diğer bireysel müşteriler ise Kredi başvurularını yapmak istiyorlarsa PTT aktif Bank SMS Kredi kampanyasına Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazarak 30 50 numarasına mesaj göndermesi durumunda onay almaktadır.

Yapılacak olan başvurular haricinde PTT şubelerine giderek gişe personeli yardımı ile PTT aktif Bank ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak ve kimliğinizi yetkili kişiye vererek Kredi başvurusunda bulunabilir onaylanan tutarı hemen görebilir onaylanan krediyi yine aynı dakika içerisinde kullanabilirsiniz.