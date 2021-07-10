PTT Son Dakika Paylaştı, Bu Hafta Başlayacak! İhtiyacı Olan Kişilere En Az 2000 TL ve Üzerinde Nakit Desteği Başladı

PTT son dakika kredi kampanyası yapıyor. Müşterilerine ve müşterisi olmayan kişilere kredi imkanı sunuluyor. Kredi kullanacak olan kişiler, uygun faiz oranları ile Aktifbank aracılığı ile kredi alacaklar. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde, kredi kullanmak isteyenler, belirli şartlara göre kredilerini anında hesaplarına atabileceklerdir. PTT üzerinden son dakika kredi kampanyası yaptığınızda, şartlara uygun olduğunuzda Aktifbank kredisi kullanabileceksiniz.

Banka tarafından yapılan son dakika kampanyası ile birlikte, bu kredilerin anında onaylı olarak hesaplara atılacağı da söylendi. Kredi kullanmak için PTT ve Aktifbank anlaşması ile en az 2000 TL en fazla 40000 TL kredi kullanabileceksiniz. İhtiyaç kredisi alacak kişiler, belirli şartlara göre bu kredilerin başvurularını kendi cep telefonlarından yapabileceklerdir.

TC KİMLİK numaranız ile Başvuru İmkanı

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek, Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasına mesaj gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu sonrasında 5 dakika içinde banka sonucu söyleyecek ve bu sonuca göre kredi kullandıracaktır. Kredi sonucu uygun olan kişiler, PTT şubelerinden veya ev, iş adreslerinden bu kredileri destek olarak alabileceklerdir. PTT üzerinden de ayrıca kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Başvuru yaptıktan sonra ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli krediler alabileceksiniz. Banka bu şekilde kredi kullanacak olan müşterilerine destek olmaktadır. Ayrıca resmi internet sitesi olan nkolaykredi.com.tr adresinden de işlem yaparak, başvuru formunu doldurup, kredi başvurusu yapabilirsiniz.