PTT Son Dakika Hareket Etti, 10 Dakika İçinde İhtiyacı Olanlara 10.000 TL Ödeme Yapıyor, Rekor Başvuru Var

PTT üzerinden yapılan son dakika kampanyası ile birlikte 10 dakikada 10.000 TL ödeme alabileceksiniz. PTT yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 10 dakikada 10.000 TL ödeme vereceğini duyurdu. PTT üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler hem PTT şubesi üzerinden hem de PTT şubelerine gitmeden SMS atarak aktif banka aracılığı ile nakit kampanyasına başvuru yapabiliyor. Emekli olan sigortalı olarak çalışan vatandaşlar PTT üzerinden yapmış oldukları bu kampanyalara başvuru yaparak hızlı bir şekilde onay alabiliyor. PTT kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler bazı banka şartlarına uygun olması durumunda onay alabilir ve almış oldukları bu ona ile birlikte hemen sonucunu öğrenebilir.

PTT ve aktif bank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar yapılan bu destek kampanyasına katılarak 36 ay vadeye kadar işlem yapabiliyor.

Başvuru nasıl yapılır?

PTT üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler için en kolay başvuru yöntemlerinden bir tanesi bankanın sms kredi servisidir. PTT üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde hemen sonuç alabilir onaylanan tutarı hemen kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.

PTT ve aktif banka aracılığı ile yapılan Bu kampanyada başvuru yapmak isteyen kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını 3050 numarasını mesaj olarak gönderebilir. PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ve SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız PTT yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaranızı 3050 numarasına göndermeniz gerekiyor. PTT üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişiler 10.000 TL üzerinde de 80 bin TL'ye kadar bu bankadan yapılan Kredi kampanyasına katılabilirler. PTT ihtiyaç kredisi vermiş olduğu müşterilerde kişilerin kendi kredi notuna göre faiz oranları uygulamaktadır.

SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşlar en yakın PTT şubesinden veya PTT şubelerine gidecek zamanı yok ise ev veya iş adreslerinde belirtilen bu Kredi kampanyasına katılabilirler. Ev veya iş adresinize gelecek olan aktif bank müşteri temsilcisi ile birlikte ilk önce kendinize N kolay hesabı açacak ve daha sonra da n kolay aktif bank ihtiyaç kredisi kullanacaksınız.