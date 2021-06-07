PTT Son Dakika Duyurdu Emekliye Şartsız 60.000 TL'ye Kadar Belgesiz Kredi Verecek

Ptt son dakika emekliye, şartsız 60000 TL ile kredi kampanyasını duyurdu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu kredi kampanyası ile birlikte pandemi döneminde sıkıntı yaşayan emeklilere kredi verilen kampanyanın başvuruları başladı. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntılar yüzünden emekli olan kişilerinde sıkıntı yaşamasından ötürü bankalar ve PTT kurumları kredi kampanyalarına devam etmektedir. Sizlerde eğer emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, kredi başvurusu yaparak kendi nakit ihtiyacınızı hızlı bir şekilde giderebileceksiniz. Ptt Kurumu tarafından yapılan açıklama ile birlikte emekli olan kişilerin, şartsız 60000 TL'ye kadar gelir belgesi de olmadan kredi imkanı sunulacak.

Korona virüs salgınının devam ettiğim şu günlerde yeni normalleşme aşamalarına geçildikten sonra kişilerin ekonomik sıkıntıları da belli olmaya başladı. Emekli olan kişiler de emekli maaşları üzerinden kredi başvuruları yaparak nakit sıkıntılarını gidermek istiyor. Emekliye kredi veren bankalar da araması yaptığımız zaman karşımıza sürekli olarak PTT kurumu çıkmaktadır. PTT, bankalar ile anlaşma yaparak müşterilerine kredi imkanları sunan bir kurum olarak biliniyor. Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi verilmektedir. Kredi başvurusu yapabilmeniz için emekli maaşınızı PTT üzerinden almanız gerekiyor. Sürekli olarak yapılan kampanyalar ile birlikte PTT, ihtiyaç sahibi olan kişilere yaptığı bu son kredi kampanyasından şartsız olarak hemen onay vereceğini duyurdu. PTT Emekli Kredisi Başvurusu kampanyası ile ilgili detaylarda belli oldu. İşte detaylar...

Kolay Kredi Verilecek. Anında Onay Alınacak

Ptt üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler oldukça kolay bir şekilde başvurularını yapabilecekler. PTT 60000 TL'ye kadar olan bu kredilerde Aktif Bank aracılığı ile müşterilerine hızlı bir şekilde kredi onayı verecektir. PTT üzerinden yapılan açıklama ile birlikte verilecek olan 60000 TL kredilerde banka 36 ay vade ile işlem yaparak, ayrıca, ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapacağını duyurdu. Belirlenen bu kredi kampanyasında başvuru şartları da şu şekildedir.

Kredi Başvuru şartları

Ptt üzerinden emekli kredisi almak isteyen kişiler için şartlar şu şekilde sıralanmaktadır/

Ptt üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişinin kendisinin, PTT şubelerine giderek başvuru yapması gerekiyor. PTT'ye giderken kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, başvuru için kabul edilecektir.

Ptt üzerinden başkasının adına kredi başvurusu yapamazsınız. Ayrıca vekaletiniz olsa bile PTT, sizlere kredi onayı vermeyecektir.

Ptt, emekli vatandaşlara sunmuş olduğu bu kredi kampanyası için Aktif Bank aracılığı ile işlem yapacaktır.

Kredi başvurusu yapacak olan emeklinin, Aktifbank'ın kredi evraklarını doldurup, bu şekilde başvuru yapması gerekmektedir.

Kredi kullanacak olan kişinin emekli maaşı PTT üzerinden alınması şartı vardır. Eğer ilk defa emekli maaşınızı PTT ye taşırsanız ilk maaşınızı aldıktan sonra kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Ptt, emekli kredisi başvurusu yapmak için Aktif Bank şubelerine gitmenize gerek yok. Size en yakın PTT şubesine giderek buradan kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kredi Özellikleri Nedir?

Ptt üzerinden acil ihtiyacınız olması durumunda emekli maaşınızı da almanız ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Size en yakın PTT şubesine giderek, 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ptt, emekli kredilerinde 36 ay vadeli kredi başvurusu yaptığınız zaman üç ayı ertelemeden yapmak için bunu ptt gişe yetkilisine söylemeniz gerekmektedir. Kredi tahsis ücreti de emekli kredilerinde alınmaktadır. Kredi tahsis ücreti kullanılan kredinin binde beşi kadar alınmaktadır.

Emekli kredisi kullanacak olan kişilerin en çok merak ettikleri konulardan bir tanesi de yaş sınırı olmaktadır. 80 yaşını doldurmamış olan PTT emeklilere 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler. 60000 TL'ye kadar verilen bu kredilerde en düşük limit olarak 5000 TL kredi verilmektedir.