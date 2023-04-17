PTT son dakika: 50.000 TL Ödeme Verileceği Açıklandı! TC Kimlik İle Ödeme Alabilirsiniz

PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle gerçekleştirilen İhtiyaç Kredisi kampanyası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında, 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek olan müşterilere, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemesi imkanı sağlanıyor. Kampanyaya katılmak için emekli maaş hesabı üzerinden başvuru yapılabiliyor ve başvuru sonrasında kredi tutarı 5 dakika içinde hesaplara yatırılarak kullandırılıyor.

PTT, emekli olan kişilere de özel kredi imkanları sunuyor. Maaşlarını bu bankadan alan tüm emeklilere daha yüksek limitlerde kredi kullanma imkanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında, gelir belgesi olmayan kişiler de kredi kullanabiliyorlar. Bunun için yalnızca bankalardan icralık veya avukatlık bir durumlarının olmaması yeterli.

Kredi puanı düşük olan müşterilere kredi veren bankalar arasında Aktif Bank öne çıkıyor. Banka, kimlik bilgileri kullanılarak 36 ay vadeye kadar 50.000 TL'lik kredi veriyor. Üstelik, banka şubelerine gitmeden de kredi başvurusu yapılabiliyor. Başvurular, PTT'nin resmi internet sitesine girerek veya "kredi" yazıp boşluk bırakarak kimlik numarasını yazıp 30 50'ye mesaj atarak gerçekleştirilebiliyor. Onay alan müşterilere banka hemen sonucu söylüyor ve krediyi de kendi ev adreslerinden kullanabiliyorlar.

PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle gerçekleştirilen İhtiyaç Kredisi kampanyası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Başvuru işlemleri oldukça kolay ve hızlı gerçekleştirilebiliyor. Kampanyaya katılarak, ihtiyaçlarınızı karşılamak için gerekli finansmanı sağlayabilirsiniz.