PTT SGK ile anlaşmasını ve kararını yayınladı, 80 bin TL ödeme yapılacak...

PTT üzerinden yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. 80 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler artık bu bankadan SGK destekli olarak da Kredi kullanabilecek. Daha önce sadece emekli olan vatandaşlara verilen bu kredi kampanyası şimdilerde ise SGK'lı olarak Bir işyerinde çalışıyorsanız PTT üzerinden hızlı bir şekilde kullandırılacaktır. PTT ve SGK ile anlaşması sonrasında başlatılan bu Kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler aktif banka aracılığı ile bu kredileri kullanacak ve aktif bank'ın Kredi politikalarına göre onay alacaklardır.

PTT üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler eğer emekli olarak maaşını PTT şubelerinden alıyorsa 80 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. 80 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan emekliler diğer bankadaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarında kapatarak bu şekilde onay alabilirler.

PTT kredi başvurusu nasıl yapılacak?

PTT üzerinden yapılan anlaşma ve duyurulan karar sonrasında PTT kredi başvurusu birden fazla yöntem ile istediğiniz zaman yapabileceksiniz. PTT şubelerinin açık olması durumunda size en yakın PTT şubesine giderek Bu banka üzerinden kimliğiniz ile birlikte başvuru gerçekleştirebilirsiniz. PTT şubeleri üzerinden gerçekleştireceğiniz başvuru sonrasında sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve sonuç sonrasında da kredinizi onaylayacaklardır. Aktif bank'ın başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasında özellikle Kredi notu düşük olan kişiler de Onay alabilmektedirler.

PTT SMS ile kredi başvurusu yapılıyor mu?

PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler için SMS kredi başvurusu yapılıp yapılmadığı merak edilmektedir. PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa SMS atarak da ne kadar kredi onayı alacaklarını görebilir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasına mesaj olarak gönderin.

5 dakika içerisinde sizlere aktif bank üzerinden kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredi'nin sonrasında sizleri genel müdürlük arayacaktır. Aktif bank genel müdürlüğü sizin kredinizin nereden kullanmak istediğiniz hakkında bilgiler soracaktır. PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler dilerse ev adreslerinde veya iş adreslerinde de kredi kullanımı yapabilir.