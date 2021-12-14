PTT Para Dağıtmaya Devam Ediyor, Başvuru Yapan Ödeme Alıyor

Acil paraya ihtiyacınız varsa ve kredi kullanmak istiyorsanız bankalar sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak ne kadar kredi onayı alacağınız hakkında sizlere bilgiler vermektedir. T.c. kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte bankalardan kredi almak isteyen vatandaşlar belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Kimlik numarası sorgulaması sonrasında banka kredi notu düşük olan kişiler maalesef onay alamıyor. Kredi başvurusu yapan ve banka kredi notu yüzünden nakit ihtiyacını gideremeyen kişilere PTT ve aktif bank kampanya duyurdu.

PTT ve aktif bank yapmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte 40 bin TL'ye kadar vatandaşlara Kredi notu düşük olsa bile onay vererek 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanma hakkı sunuyor. 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar PTT ve aktif bank üzerinden alacakları bu kredilerde banka kredi puanına göre faiz oranlarından yararlanacaklar.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve onaylanan tutarı hemen hesabına yatırabilir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız PTT ve aktif bank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler SMS atarak da bu bankadan ne kadar onay alacaklarını görebiliyorlar.

Aktif bank yapmış olduğu kampanya ile birlikte SMS ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler için yeni bir sistem hazırladı. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredi yazılı boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar kadar kredi hemen hesaba yatacak.

Ayrıca aktif bank'ın resmi internet sitesi üzerinden de nkolay kredi başvurusu yaparak Bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvuru ekranının sonunda Kredi sonucunu görecek ve aynı sonuç sizin cep telefonunuza gelecektir.

Sms ile ve internet üzerinden başvuru yaparak kredi onayı alan vatandaşlar bu kredileri isterlerse ev adresinde isterse iş adresinde isterse de kimlikleri ile birlikte en yakın PTT şubesine giderek kullanabilirler.