PTT önünde kuyruk var! 15.000 TL ödeme haberi umut dolu! Başvuru yapan herkes hemen alabiliyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, PTT üzerinden 15 bin TL ye kadar hızlı bir şekilde nakit ödeme alabileceksiniz.

Ptt yapmış olduğu kampanya duyurusu sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde artık kredi, onaya sunuyor. Ptt şubeleri üzerinden alabileceğiniz bu kredi kampanyası, ayrıca bankanın SMS Kredi servisi birlikte de sizlere verilmektedir.

Ptt ve Aktif Bank aracılığıyla sunulacak olan bu hizmete katılacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmalarıyla birlikte aynı gün içinde kredi onayı alabileceğini söyleyebiliriz.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler artık PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirerek banka kredi puanı düşük olsa bile hemen hızlı bir şekilde kredi onayı alabiliyor.

Sms ile başvuru yapma imkanı sunuluyor.

Ptt üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada cep telefonunuzun SMS kısmına girerek başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bir kampanya sunulmaktadır.

Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına göndermeniz durumunda Aktif Bank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak ve PTT üzerinden değerlendirmeye alınacaksınız. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 10 dakika içerisinde kredi sonucunu sunacaktır.

30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar için banka Genel Müdürlüğü, bir arama yapacak ve krediye, PTT şubelerinden mi, yoksa o bankanın sizin için sunmuş olduğu ev adresinde veya iş adresinden kullanacağımız hakkında bilgi alacaklardır. ayrıca, aktif bankın resmi internet sitesine girerek veya Passolig kartı kullanıyorsanız, mobil uygulama üzerinden de yapılan bu kampanya katılarak düşük faiz oranlarıyla hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.