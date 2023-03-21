PTT önlerindeki kuyruk sebebi belli oldu! TC kimlik ile ödeme veriliyor

PTT yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz işlemlerinizi gerçekleştirmek için bu bankanın başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına sizler de hızlı bir şekilde katılabilecek ve dilediğiniz zaman bu bankadan ihtiyaç kredisini Kredi puanınızın düşük olması durumunda bile onay alarak hemen alabileceksiniz.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirilir ve banka üzerinden hızlı bir şekilde hesaplarında bu ödemeler yatırılmaktadır.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalar dahilinde sizlere verilecek olan bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeli 50.000 TL kredi gelir belgesiz olarak sunulmaktadır. PTT ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa Aktif Bank ile birlikte başlatılan bu Kredi kampanyasına katılarak diledikleri zaman ödemelerini alabilirler ve uygun faiz oranları ile birlikte şubelere gitmeden sms ile ne kadar kredi onayı al aldıklarını cep telefonları üzerinden görebilirler. PTT sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve onaylanan kredinin hesaba yatıp yatmadığını hemen göreceksiniz.

PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar da ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabilecekler ve nakit kredi ödemesi aldıktan sonra şubelere gitmeden bu hesaplarına istedikleri zamanda kredi kullanabileceklerdir.