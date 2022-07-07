PTT Önlerinde Kuyruklar Bayrama Kadar Sürecek! Başvuru Yapanlara PTT Ödeme Verecek!

Ptt üzerinden verilen yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında Kurban Bayramı Kredisi adı altında verilecek olan bu krediler, bayrama kadar devam edeceği için PTT önlerinde kuyruklar devam edecek. Ptt yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle Kurban Bayramı Kredisi adı altında vermiş olduğu bu kredilerde banka kredi puanına bakmadan da vatandaşlara kredi onayı imkanı sunmaktadır. Sadece bireysel olan vatandaşların kredi imkanından faydalanabilecekleri bu nakit kampanyalarından sizlerde hızlı bir şekilde faydalanabilir ve cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ptt, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli olarak bu kredileri hızlı birşekilde kullanabiliyor. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden yapabilirsiniz. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında PTT üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda daha yüksek limitlerde kredi alabileceği haberi geldi.

Emekli maaşınızı PTT şubelerine taşıyarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve hızlı bir şekilde bu banka üzerinden ihtiyaç kredisine hemen kullanabilirsiniz. Ptt, Emekli Kredisi adı altında verilen bu kredilerde 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi için cep telefonunuz üzerinden SMS atma imkanı da sizlere sunmaktadır. Bireysel müşterilerle birlikte emeklilerin mesaj atabileceği şekilde şu şekildedir. Ptt, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak mesajı: 30 50 numarasına gönderin. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere değerlendirme yapacak ve aktif Bank tarafından ne kadar kredi onayı verildiği hakkında bilgiler mesaj ile bir saat içinde gelecektir. Onaylanan tutarı, PTT gişeleri üzerinden kullanabilirsiniz.