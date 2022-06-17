PTT Önlerinde Kuyruk Oluştu: TC Kimlik Numaranızı Getirin ve 30 bin TL’yi Götürün! PTT muhteşem bir son dakika gelişmesi duyurdu. Acil nakde ihtiyacı olan kişiler kimlik numaraları ile 30 bin TL ödeme alabilmiş olacak…

PTT 30 bin TL’ye değin verdiği ihtiyaç kredilerinde banka kredi puanı düşük olan kişilere bile hızlı kredi sonucu vermektedir. PTT’den acil gereksiniminiz olması halinde nakit kullanmak için PTT’nin anlaşmalı olduğu Aktif Bank ile N Kolay Kredi adlı kampanyaya dahil olabilirsiniz. Bu biçimde kredi başvurusu yapmış olacağınızı bilmelisiniz.

Başvurular SMS Yöntemi ile Yapılabiliyor

Cep telefonunuzdan SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirerek PTT şubelerini ziyaret etmeden 30 bin TL alıp alamayacağınızı da görmüş olacaksınız. PTT şubelerine gitmeden başvuru yapacaksanız ve zaten PTT’den emekli maaşı çekiyorsanız SMS kısmına PTT yazarak boşluk ilave edip TC kimlik numaranızı da ekleyerek 3050 numarasına yollayabilirsiniz.

Şayet emekli maaşınız yok ise KREDİ yazarak boşluk bırakın ve yine TC kimlik numaranızı yazıp aynı numaraya gönderin. Kendi telefon numaranız ile yaptığınız başvuruyla beraber kredi değerlendirmeniz son derece kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilir ve size dönüş yapılır. Kredi sonucu olumlu halde olan kişiler evlerine en yakın konumdaki PTT şubesini ziyaret ederek işlem yapabilir. Dilerseniz şubeyi ziyaret etmeden iş ya da ev adresinizle de kredi kullanabilirsiniz. Keyifli harcamalar!