PTT Nakit Kampanyası Yapıyor, Gişelerden ve Adresinizden Nakit Ödemesi Yapılıyor

PTT nakit kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler PTT şubelerine giderek işlem yapabildikleri gibi ayrıca artık ev veya iş adreslerinde de nakit ödemesi alabilecek. PTT üzerinden son dakika kampanyası olarak yapılan bu işlemler acil Para ihtiyacı olan vatandaşlar için aktif bank aracılığı ile verilmektedir. 40 bin TL'ye kadar alacağınız nakit ödemesinde başvuru yapmak isteyen kişiler PTT aktif bank'ın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak Kredi notu düşük olsa bile onay alabilecek.

PTT yapmış olduğu Bu kampanyada 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullandırırken vatandaşların ilk taksit ödemesinde 90 güne kadar erteleme yapma imkanı sunarak rahat bir nefes almasını sağlayacak. Aktif bank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler en yakın PTT şubesine giderek kimlikleri ile birlikte işlem yapabilir ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra kredi onayı alırsak gişe personeli tarafından ödemesi yapılır.

Aktif bank üzerinden yapılan kampanyada sms ile başvuru yapmak isteyen kişiler ise Cep telefonlarından ücretli bir mesaj atarak hızlı bir şekilde başvuru sonucunu öğrenebilir ve ne kadar kredi onay aldığını mesaj da görebilir. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 3050 numarasını gönderin.

5 dakika içerisinde sizlere sonuç gelecek ve onaylanan kredi ne kadar oldu gösterilecektir. Kredi onay aldıktan sonra aktif bank genel müdürlüğü tarafından hemen aranacak ve krediyi nasıl kullanacağınız hakkında sözleri bilgiler verilecektir. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise 80 bin TL'ye kadar bu banka üzerinden yapılan kampanyaya katılarak kredi desteği alabilir.