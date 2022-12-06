PTT mesaj attı! İhtiyaç Kredisi İhtiyacı olanlara 70000 TL ödeme yapacağını duyurdu: Emekli, Çalışan ve Memur Alabilecek

Ptt ile birlikte Aktif Bank arasında yapılan yeni anlaşma sonrasında özellikle emekli olan vatandaşlar, başta olmak üzere ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli politikalar dahilinde kredi işlemleri hızlı bir şekilde yapılacağı açıklandı.

Ptt yapmış olduğu kampanyada kendi banka müşterilerine cep telefonlarına SMS atarak, 70000 TL'ye kadar ihtiyacınızın olması durumunda paranızın hazır olduğu hakkında bir mesaj gönderdi. Aktif Bank ve ne kolay kredi kampanyası adı altında verilen bu kredilere başvurularınızı isterseniz internet siteleri üzerinden isterseniz de cep telefonlarınız üzerinden SMS atarak yapabilirsiniz.

KREDİ BAŞVURUSU

Ptt ve Aktif Bank arasında yapılan kampanyada, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için cep telefonlarınız üzerinden SMS ile sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda 70000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Emekli olan ve emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar ise kredi başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, PTT şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilmektedir. Sms atarak veya internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, emekli maaşı hesapları üzerinden 80000 TL kredi alabilirsiniz. 70000 TL ve 80000 TL kredi kampanyalarına katılacak olan tüm vatandaşlar, 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bu kredileri kullanırken, kredi işlemlerini yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra diğer bankalardaki borçlarını da kapatmak istiyorsa bu şekilde işlem yapabilir.