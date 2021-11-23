PTT, Kredi Kartı Borçlarını Siliyor! Borçlu Olanlar Dikkat!

Pandeminin etkili olduğu son iki senede vatandaşlar hastalıkla uğraşırken bir de maddi güçlüklerle mücadele etmeye çalıştı. Gıda ve tüketim ürünlerine yapılan zamlar, fiyat artışları, geçim sıkıntısı gibi sorunlar derken vatandaşların büyük bir kısmı zorunlu olarak borç yaptı. Yapılan bu borçlar ise vatandaşların sırtında adeta bir yük haline gelmiştir. Bu konudaki son gelişme ise PTT’den sevindirici bir haber ile geldi. Borcu olan vatandaşların artık dertlenmelerine gerek kalmayacak. PTT’nin sunmakta olduğu bu fırsat, yalnızca dakikalar süren bir işlemle bütün borçların silinmesini kapsıyor. İşte PTT tarafından borcu olan vatandaşlara sunulan fırsat!

PTT Emeklilere Özel Borç Transferi Veriyor!

PTT, emeklilerin her daim yanında olmaya devam ediyor. Geçim sıkıntısı içinde olan ve buna çözüm bulamayan emekliler için oldukça avantajlı bir kampanya ile PTT, gündeme oturuyor. Bu kampanyada birden fazla bankaya borcu olan, bu borçların da faiz oranları ile bir kere daha sorun yaşayan emekliler, 50 bin TL’ye varan tutarda borçların transferi için kredi kullanabiliyor. Söz konusu bu krediyi alabilmek için ise büyük şartlar ya da sorumluluklar gerekmiyor. Yalnızca emekli maaşını, PTT’ üzerinden alan bütün emeklilere bu fırsatın tanınması söz konusudur.

PTT, bu kampanyasını Aktifbank ile olan işbirliği sayesinde vermektedir. Borç transferi kredisinin ise birden fazla avantajı bulunmaktadır. Yüksek faiz ile vatandaşları zorlamayan PTT, %2.79 oranında bir faiz sunuyor. Bununla birçok kişiyi şaşırtan PTT 36 aya varan vade seçeneği ile borçlarını kapatacak kişilerin yüzlerini güldürüyor. 50 bin TL’lik kredisini, 36 ay süreçli vade planı ile almak isteyen vatandaşlar, geri ödemede ise aylık 2.410,65 TL taksit ödeyerek borç silme işlemini yapabilecek. Bu kapsamda birbirinden farklı borcu olan vatandaşlar, söz konusu bu kredi imkanı ile borçlarını tek bir çatı yani PTT çatısı altında birleştirerek avantajlı bir geri ödeme sistemine dahil olacaklar.

Başvuruları Hemen Yapın!

Emekli vatandaşların derdine büyük çare olacak olan bu borç transferi kredisine fazla gecikmeden başvurulması önerilir. Zaman kaybetmeden en yakın PTT şubesine başvuru yapılabilmektedir. Şubeye varıldığında transfer kredi başvuru formu doldurulur ve kredi hakkında detaylı bilgi alınabilir.