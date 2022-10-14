PTT kredi kampanyası başladı! Tekrar ödenecek limitler yükseldi! Emekliye 80.000 TL nakit ödemesi, Çalışana 40.000 TL

Son zamanlarda yapılan kredi kampanyalarında en çok tercih edilen banka PTT olmaya devam ediyor. PTT ile birlikte Aktifbank arasında yapılan kredi duyurusu ile birlikte, kredi onayı alacak kişilerin uygun faizlerle kredilerini hesaplarına atabilecekleri yeni bir kampanya başladı. PTT ve Aktifbank arasında nakit kredi alacak kişiler, emekli ve çalışan olması durumunda limitleri değişmektedir. Limit değişikliği için başvuru yapacak olan kişiler, başvuru yapmak için PTT şubelerine gitmeden de başvuru yapabileceklerdir.

Emekli olan kişiler emekli maaşlarını PTT'ye taşımaları durumunda 80.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabileceklerdir. 80.000 TL'ye kadar yapacağınız bu kredi başvurusunda banka şubelerine giderek işlem yapacak ve diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatmak isteyecekler. Bunun için güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı hesaplayarak, banka şubelerine gitmeniz gerekmektedir.

PTT üzerinden emekli maaşı almayan ve ilk kez maaş taşıma işlemleri yapacak olan kişiler, uygun faizlerle kredileri hesaplarına atabilmeleri için önce maaş taşıması yapması ve daha sonra ilk maaş çekmesi gerekiyor. PTT üzerinden emekli olan kişiler bu şekilde başvuru yapacak ve 80.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacaktır.

Sigortalı olarak çalışan kişiler ise en son iş yerinde 3 aydır çalışıyor olması ve bankadan başvuru yapabilmesi için bankalardaki sorunu icralık olmaması gerekmektedir. İcralık ve avukatlık durumu olanlar, nakit kredi kullanmak için PTT şubelerine gitmeden de kredi alabileceklerdir. PTT üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen ne kadar onay aldığınızı görün.

PTT üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, PTT şubelerine gitmeden cep telefonunuz üzerinden başvuru yapabilir ve onaylanan tutarı görebilirsiniz. PTT üzerinden kredi başvurusu sms ile şu şekilde yapılmaktadır. PTT yazın boşluk bırakın TC KİMLİK yazarak 3050 numarasına mesaj atabileceksiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredileri de hesaplarına yatırabilirsiniz.