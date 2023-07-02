PTT, son rakamı 0-2-4-6-8 olan TC kimlik numarasına sahip kişilere 70.000 TL ödenek sağlayacağını duyurdu. Bu ödenek, PTT tarafından başlatılan kimlik doğrulama üzerinden verilen bir kredi kampanyası kapsamında sunulmaktadır. Son dakika haberi olarak duyurulan bu kampanya ile PTT, ihtiyaç sahibi kişilere finansal destek sağlamayı hedefliyor. Kampanyanın bir parçası olarak, PTT’nin Aktifbank ile yaptığı anlaşma sayesinde kredi başvuruları kabul edilmektedir.

Kredi kampanyası için PTT şubelerinde kimlik ibrazıyla başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapan kişilerin emekli olmaları ve emekli maaşlarını PTT üzerinden almaları şartı bulunmaktadır. Emekli maaşlarının banka üzerinden alınması durumunda kredi başvurusu geçerli olmamaktadır. Ayrıca, taşıma işlemi yapan kişilerin hemen kredi başvurusu yapamaması ve en az bir maaş çekmiş olmaları gerekmektedir.

PTT Kredisi için yaş sınırlaması bulunmaktadır. 80 yaşına kadar olan kişiler bu kampanyadan yararlanabilirler. Kredi notunun önemli olmadığı belirtilse de, banka kredi sicilinin dikkate alınacağı ifade edilmektedir. Bu nedenle, icralık durumunun olmaması ve ödemelerin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Başvuru için en yakın PTT şubesine gitmek gerekmektedir. Emekli maaşının alındığı şubeye gitme zorunluluğu bulunmamaktadır. Aktifbank’ın yanı sıra Denizbank, ING, Vakıfbank ve TEB gibi bankalar da PTT üzerinden kredi veren bankalar arasındadır. Bu bankalarla anlaşma yaparak ödemelerinizi PTT üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, emekli maaşınızı PTT’ye taşımanız halinde, PTT emekli promosyonu olarak ek bir miktar para da alabilirsiniz. İlk maaşınızı çektiğinizde bu promosyonu alabilir ve aynı zamanda kredi başvurusunda bulunma imkanınız da vardır.

PTT'nin düzenlediği kimlik doğrulama kampanyası, ihtiyaç sahibi kişilere önemli bir finansal destek sunmaktadır. Son rakamı 0-2-4-6-8 olan TC kimlik numarasına sahip olanlar, 70.000 TL ödenek alma fırsatı elde edebilirler. Başvurular PTT şubelerinde kimlik ibrazıyla yapılmakta olup, emekli olup PTT üzerinden maaş alan kişiler bu kampanyadan yararlanabilmektedir. Kampanyaya katılan bankalar arasında Aktifbank, Denizbank, ING, Vakıfbank ve TEB yer almaktadır. Kampanyaya dahil olan kişiler, kredi başvurusu yaparken kredi notlarının dikkate alınacağını bilmelidir. Yaş sınırlaması olarak 80 yaşına kadar olan kişiler başvuruda bulunabilirler. PTT üzerinden kredi başvurusunda bulunan kişiler, emekli promosyonu avantajlarından da yararlanabilirler.