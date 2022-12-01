PTT kartı olup, e-devlet üzerinden başvuruna 1000 TL ödeniyor! Az önce detaylar geldi!

Az önce detaylar geldi! PTT kartı olup, e-devlet üzerinden başvuruna 1000 TL ödeniyor! İnsanların maddi olarak oldukça zorlandığı pandemi günlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir yardım kampanyası daha duyurmuştu. O dönem PTT kartı alan kimselere 1000 TL yardım yapılmıştı. Yardımdan faydalanmak isteyen kimseler e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuştu. Yardıma ihtiyacı bulunan kimselerin her zaman yanında olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi döneminde de insanların yanında olmaya devam etmişti. Bu anlamda o yardımlar tekrar başladı.

Başvurular Nasıl Yapılır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verdiği yardımlara başvuruda bulunmak isteyen kimseler doğrudan bakanlığın il merkezlerine gidebilirler. Burada çalışan memurlara hangi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledikleri taktirde ona göre bir form doldurmaları istenecektir. Yardım almak isteyen kişiler bilgilerini doğru şekilde aktardıktan sonra kısa süre içinde istedikleri yardımı alabilirler.

Bunun haricinde e-devlet üzerinden başvuru yapmakta mümkündür. Bunun için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kendi sayfasına girmek ve sosyal yardımlar kısmından son yardımlara girmek yeterli olacaktır.

Burada güncel yardımlar görünmektedir. İstediğiniz yardıma tıklayıp bilgilerinizi girdikten sonra yardım kolayca başvurmuş olursunuz. Başvurunuzun sonuçlanması durumunda yardım paranız hesabınıza hemen yatacaktır.

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