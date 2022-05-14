PTT kapıları sonuna kadar açtı! 50.000 TL olarak ödemeler başladı

Ptt kurumu üzerinden artık bilindiği gibi ihtiyaç kredisi alınmaktadır. Ekonomik sıkıntı yaşayan bireysel müşterilerin başvurularına gerçekleştirebildiği PTT, şubelere yapılan son kampanyada 50000 TL'ye kadar nakit kredi vereceğini açıkladı. Ptt üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi puanı düşük olsa bile hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek, bu banka üzerinden onay alabileceği banka tarafından duyuruldu.

Ptt 50000 TL için anlaşmış olduğu Aktif Bank üzerinden vatandaşlara kimlik numaraları sorgulama sonrasında ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde, PTT şubesine gidebilir veya bu bankanın, uzaktan, kredi başvuru yöntemlerini kullanarak başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen onay alarak, ihtiyacınız olan parayı kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Ptt, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Devlet kurumu olan PTT Aktif Bank ile yapmış olduğu anlaşma sonrasında vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit verecek. Bireysel müşteriler için başlatılan bu kampanyada 36 ay vadeye kadar alacağınız kredilerde banka sizlerin kredi puanına göre, kredi faiz oranı uygulamaktadır. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlarında başvurularını gerçekleştirebileceği bu kredilere, PTT şubeleri üzerinden kimliğinizle birlikte başvurumuzu gerçekleştirerek, hemen sonuç alabilirsiniz. Ptt ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi, başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara SMS ile işlem yapmak istiyorlarsa, PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesaji 30 50 numarası da gönderebilir. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı birşekilde sonuçta imkanı sunacak ve Genel Müdürlük tarafından değerlendirilecek olan kredi sonucunuz cep telefonunuza gönderecektir. Son zamanlarda ilk başvuru yapan kişilerin kredi onayı almış olduğu PTT Aktif Bank aracılığıyla vereceği bu kredilerde ilk taksit ödemesinde sizlere 90 gün erteleme yapmaktadır.

Emekli olan kişilerin de başvurularını gerçekleştirebileceği bu kredi kampanyasında özellikle emekli maaşını PTT'ye taşıyarak, diğer bankadaki olan borçlarında kapatmak isteyenlere daha yüksek limitlerde 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor. Ptt üzerinden emekli maaş alıyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek bu kampanyalar hakkında bilgi alabilir ve PTT, emekli kredisine başvuruda bulunabilirsiniz.